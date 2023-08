Delegación de Ultima Esperanza y servicios públicos realizan jornada de Gobierno en terreno a usuarios del Albergue Noche Digna de Natales



Este lunes, comenzamos la semana con un Gobierno en Terreno en el albergue “Noche Digna” de Natales, donde diversos servicios públicos llevaron la oferta programática del Gobierno de Chile a 19 usuarios.

Gracias a la colaboración de los programas GET; Centro Diurno Comunitario; Conadi; Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, y la Dirección de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Natales, Fonasa, Senda Previene, IPS ChileAtiende, Oficina Comunitaria de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, se realizó esta jornada informativa y de orientación a los usuarios, donde principalmente consultaron por beneficios sociales, temas de familia, de previsión, entre otros.

Cabe señalar que este albergue funciona gracias a un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el municipio de Natales, el cual otorga de manera transitoria un hospedaje a personas en situación de calle; ropa de abrigo, artículos de higiene personal y cuidados en salud, que permiten disminuir los niveles de vulnerabilidad asociados a la vida en calle, entregando, de esa manera, el piso básico de protección social.

Para la delegada presidencial, Romina Álvarez Alarcón, con esta jornada “generamos un modelo institucional pro ciudadanía, donde las personas puedan realizar sus consultas, aclarar dudas, y sugerencias, de manera cercana, generando un diálogo articulado con los servicios de la provincia de Última Esperanza. Este es el compromiso que tenemos como gobierno, y esperamos seguir acercándonos a otros lugares”.

Por su parte, la profesional de DIDECO, Nicole Cárdenas, resaltó que, “la idea de este Gobierno en Terreno es que los usuarios puedan hacer sus trámites, y que hagan sus consultas a los distintos servicios que se encuentran aquí”.

Uno de los usuarios del albergue, Miguel Sierpe, agradeció la instancia de participación ciudadana, “a todos nos hace falta, a veces no nos damos el tiempo para efectuar algún trámite, es una excelente idea, ojalá se haga lo mismo en otras instituciones”.

En tanto, la cabo 1ero. Eugenia Cerna, dijo que “hemos atendido dos casos, uno respecto a temas de familia y mediación, y otro tema de recuperación de terreno que tiene un usuario en Punta Arenas. Me parece muy bien esta instancia porque podemos tener mayor cercanía con las personas del albergue, ver su situación y su realidad”.

En la misma línea, la gestora del albergue, Yasna Guinao, resaltó que “realizamos este GET para atender las necesidades de los participantes del albergue. Nosotros trabajamos con distintas redes de Natales para dar beneficios y poder trabajar todo este año con ellos”.

Finalmente, cabe destacar que en el albergue prestan sus servicios de manera permanente dos tens, una gestora, monitores, una coordinadora, manipuladoras de alimentos y personal de aseo.