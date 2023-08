Detrás de la noticia, nada. Ensayo sobre la información planetaria | Claudio Fracassi

¿Cómo se produce la noticia? ¿Cómo se forma nuestra conciencia del mundo a través de las historias de los periódicos y la televisión? ¿Cómo debemos enfrentarnos y reaccionar frente a las noticias con las que cotidianamente los medios de comunicación pretenden enseñarnos cómo está hecho el mundo?

Entre la reflexión filosófica y la reconstrucción histórica –desde las mentiras en la guerra de Crimea a las de la antigua Yugoslavia, de Reagan a Berlusconi, desde el telégrafo mecánico a la realidad virtual– este libro contribuye al conocimiento de cómo desmontar los mecanismos de la información y comprender lo que hay dentro del acto de informar.

Detrás de la noticia, nada relata cómo nace, se desarrolla y muere una noticia. Explica «técnicamente» cómo se puede manipular al lector a través de ella, y cómo un hito científicamente planificado con el news management, se camufla de noticia para inundar la prensa, no dando espacio a preguntas que no se desean responder u ocultar otras que no se quieren investigar.

Claudio Fracassi recorre un camino que desmonta y expone los mecanismos de la información, describiendo cómo se estructura el oficio del periodismo y cómo se ha entrelazado con los tentáculos del poder.

DEL AUTOR

CLAUDIO FRACASSI. Periodista italiano, fue director del diario en Paese sera. Ejerció como corresponsal desde Moscú; también cubrió conflictos en Asia, África y América Latina. Durante treinta años ha entrevistado a los principales protagonistas de la escena política mundial. En 1988, fundó el semanario Avvenimenti del que fue director hasta su cierre en 2000. Es autor de veinte libros, entre ellos: Matteotti e Mussolini (Matteotti y Mussolini, 2004), La meravigliosa storia della repubblica dei brigante (La maravillosa historia de la república de los bandoleros, 1997). Ganó el premio Fiuggi Storia, que promueve y valoriza el patrimonio histórico y cultural del siglo XX, y fue finalista del premio literario Bancarella.

FICHA TÉCNICA

ISBN: 9789560017246

Nº de Páginas: 244

Formato: 17 x 24 cm

Peso: 340 gramos

Año de publicación: 2023