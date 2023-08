Encuentros con la ciudadanía por Mejores Pensiones y un Pacto Fiscal para Chile | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno región de Magallanes

La necesidad del diálogo y de avanzar hacia reformas estructurales, que llevan años siendo postergadas, es cada vez más latente. Dilatar estas medidas no va en detrimento del Gobierno o de la clase política en sus más diversas sensibilidades, sino más bien, tiene consecuencias directas en la vida de cada magallánica y magallánico. Es justamente, en tal sentido, que el Presidente se reunió el día jueves con todos los partidos de oposición. Aquello, es una clara señal de que las diferencias circunstanciales se deben dejar de lado. Sin embargo, esto, si no se vincula a la ciudadanía y a los territorios, es irrelevante. Por ello, es fundamental el despliegue que han realizado autoridades nacionales y regionales en cada lugar del país.

Durante esta semana el Ministro de Hacienda, Mario Marcel y la Ministra del Trabajo, Jeanette Jara iniciaron su gira por el sur del país con el fin de participar junto a nuestras/os compatriotas. Entre el lunes y el miércoles, visitaron Rancagua, Talca, Chillán y Los Ángeles y se congregaron mil cuatrocientas personas que manifestaron el deseo de avanzar en Mejores Pensiones y en un Pacto Fiscal. Posteriormente, el jueves y viernes los Ministros fueron a Temuco, Valdivia, Osorno y Chiloé. El fin de estos viajes es acercar a cada habitante las políticas públicas que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha impulsado.

En la región de Magallanes, en tanto, se han realizado más de 15 diálogos ciudadanos que pretenden impulsar la reforma de pensiones. Son las Juntas de Vecinos, los Clubes de Adulto Mayor y diferentes organizaciones de la sociedad civil que han persistido en la necesidad de consolidar un acuerdo que le dé a la ciudadanía una mayor seguridad social.

Hay un aspecto que se repite en cada reunión y actividad realizadas en el territorio: La necesidad de que el Estado provea de bienestar, siendo la prioridad las pensiones. En ello como Gobierno se está trabajando y buscando cada camino que permita alcanzar medidas que vayan en dicha dirección. Por supuesto, para ello se necesitan recursos, no es factible aumentar pensiones con recursos que no sean permanentes. Ante lo cual, como Gobierno consideramos dos aspectos: Por una parte, el crecimiento económico que el país debe retomar. El país lleva más de diez años con un PIB que avanza, en promedio, solo a un 1,9%. Por otra parte, un Pacto Fiscal que sea capaz de recaudar los suficientes fondos para financiar medidas que nuestros compatriotas llevan años solicitando. Esto último es ser responsables con las arcas del Estado y con las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.

Los encuentros y visitas en terreno son provechosos no por una operación comunicacional, ni menos por buscar puntos de aprobación. Sino más bien, estas instancias confirman que no podemos seguir sin dar respuestas y que no hay espacio para peleas pequeñas. Chile, por su bienestar democrático y cívico, debe ser capaz de proteger a sus habitantes. Las propuestas del Gobierno están lejos de estar escritas en piedra, se hizo una propuesta, pero ella está abierta a las modificaciones que cada sector proponga, y ello debe ser parte de una amplio acuerdo. No obstante, lo que no puede ocurrir es que no escuchemos las urgencias que nuestro país tiene.