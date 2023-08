Hasta el 6 de septiembre se podrá conocer legado fotográfico de Arnaldo Alarcón Fabres en Zona Austral de Punta Arenas







Este miércoles 23 de agosto en Sala Zona Austral se inauguró la exposición fotográfica “Legado fotográfico de Arnaldo Alarcón: Un recorrido por la identidad de Magallanes”, La muestra, que estará disponible en dicho recinto hasta el 6 de septiembre, es resultado del proyecto del mismo nombre que se adjudicó recursos de la línea regional de financiamiento (Modalidad Una mirada a nuestra identidad – Magallanes), Convocatoria 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El proyecto fue presentado por el diseñador gráfico y fotógrafo Eduardo Hernández Astudillo, quien trabajó en su desarrollo junto al destacado fotógrafo Vicente González Mimica, a cargo de la curatoría; Ilonka Csillag Pimstein, como asesora de la exposición y Macarena Fernández Génova, brindando apoyo en la producción. La iniciativa cuenta además con el apoyo de la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) y el patrocinio de Fundación Procultura.







El director regional del Serpat, Pablo Quercia Martinic, invitó a la comunidad a visitar la muestra «pues se trata de una exposición extremadamente buena. Es asombroso cómo dos fotógrafos rinden tributo a la obra de Arnaldo Alarcón con esta selección de imágenes, en las que podemos ver la ciudad de Punta Arenas y el lado íntimo del campo de la región». Por su parte, el encargado del proyecto, Eduardo Hernández, agradeció especialmente «al Ministerio de las Culturas, las Artes del Patrimonio y su respectiva seremía, así como al Serpat, Zona Austral, Municipalidad de Torres del Paine, El Galpón de Puerto Natales, Cinema Porvenir, Fundación Procultura y a tantas personas que hicieron posible este trabajo en equipo».







Fascinante memoria visual



Eduardo Hernández destacó que «la exposición tiene valor no solamente para nuestra región, sino que para todo el país, pues sus imágenes captan el patrimonio cultural material e inmaterial. Es la obra de uno de los grandes representantes de la memoria visual que existen en la región, por lo que nos enorgullece presentar este primer acercamiento al legado fotográfico de don Arnaldo».







En tanto, Arnaldo Alarcón Fabres se declaró «inmensamente feliz por este resultado estupendo. Aquí se juntan dos resultados: el mío, de haber trabajado tantos años, y el de un grupo de gente que trabajó en la exposición misma, que no solo es el laboratorio y el montaje, sino un trabajo de ánimo, de ganas, de fuerza y dedicación para buscar algo que se le muestra al público». El autor agradeció a su colega y amigo Vicente González Mimica, con quien sale de tarde en tarde cámara en mano a recorrer las calles de Punta Arenas.





Vicente González declara haberse enamorado de la obra de Alarcón. Parafraseando al fotógrafo Fernando Melo, expresó que «una de las grandes virtudes de la imagen de Arnaldo es lo poco pretenciosa que es. Es una imagen muy cotidiana, natural y espontánea, que a primera vista pareciera ser casi anodina, pero al observar con detalle, uno encuentra o entiende las cosas que están sucediendo ahí y se fascina. Ello, sumado a la riqueza patrimonial, además de la composición y todos los valores fotográficos propios de su trabajo, me motivaron profundamente».







Historia viva en sus protagonistas



La inauguración de la exposición fue un espacio de emociones y encuentro entre el autor y algunos de los protagonistas de sus imágenes. También asistieron familiares, amigos y ex guardaparques, quienes reconocieron a diversos personajes y actividades que tuvieron ocasión de conocer.







Entre ellos, Olguita Ursic, retratada en el Muelle Prat de Punta Arenas en 1958, y Jorge Barría que, si bien no está en las imágenes de la muestra, fue fotografiado en numerosas oportunidades junto a sus hermanos y otros niños en estancia Laguna Azul, Dickson o sus cercanías, terrenos que posteriormente serían parte del Parque Nacional Torres del Paine, gracias a la gestión del propio Alarcón y Mateo Martinic, entre otros.



Aun cuando no pudo concurrir a la actividad, Martinic envió un afectuoso saludo a su amigo de toda la vida, a quien felicitó por “captar con precisión momentos cotidianos de la historia regional y perseverar en una expresión artística, pues el arte da sentido a la vida”.



La exposición itinerante se compone de 39 fotografías de su colección que tienen como foco de interés principal las personas y el paisaje regional. Macarena Fernández explica que «el proyecto contempla que la muestra se exhiba en Puerto Natales, Torres del Paine y Porvenir, para lograr una cobertura territorial que potencie el acceso descentralizado a elementos del patrimonio cultural regional al abarcar tres de las cuatro provincias de la región».