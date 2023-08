Nuevo programa de NTV fomenta cuidado por la salud bucal de la niñez

La serie “Bocas Abiertas” busca hacer frente a una preocupante realidad país: 70% de niños y niñas de 6 años tienen caries.

Agosto de 2023.- Según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2022, Chile está dentro de los países con mayor prevalencia de caries en el mundo, una situación “alarmante”, según la entidad. Otros datos del Ministerio de Salud revelan que en el país un 70% de los niños y niñas de 6 años tienen caries. Ante este escenario, NTV, el canal cultural familiar de TVN, y la Fundación Sonrisas, crearon una serie que incentiva la correcta higiene bucal.



Dedicado principalmente a la primera infancia, “Bocas Abiertas” busca concientizar a los más pequeños respecto de los beneficios del cepillado y cuidado de los dientes y boca. La propuesta explica, a través de humor, personajes divertidos y música, por qué es importante adquirir el hábito de la limpieza bucal y visitar regularmente al dentista, con el fin de fomentar hábitos saludables y cambios de comportamiento hacia la prevención de enfermedades bucales.

Bocas Abiertas



Blanca y Martín son los conductores del programa, en cada capítulo reciben una pregunta de otro niño o niña de algún lugar del país. Cuestionamientos como “me da flojera lavarme los dientes”, “¿por qué debo cuidar mis dientes de leche si se van a caer igual?” o “¿por qué debo ir al dentista, si no me duele nada?” son parte de las dudas que ambos animadores reflexionan en cada episodio, con la ayuda especial de su perro-robot llamado Canino, quien además les brinda material como consejos y videoclips de divertidos personajes como John Cepi o bandas musicales como The Chascones, conformada por cepillos de dientes en desuso.



«Bocas Abiertas” se estrena este 13 de agosto a las 12:30 horas. Consta de 13 episodios a emitirse cada domingo desde el día de su estreno; también estarán disponibles en el canal de YouTube de NTV.

Raúl Valdivia, director ejecutivo de Fundación Sonrisas, comenta que “fue más de un año de trabajo para poder salir con un programa de este tipo, donde quisimos hacer una propuesta entretenida y cercana, que pudiera tener una mejor llegada a los niños y niñas, en un tema que es fundamental para su futuro. Cada episodio tiene un contenido expuesto de forma entretenida, el cual fue validado y revisado por personas expertas de nuestra fundación”.

Mariana Hidalgo, directora de programación de NTV, explica que una de las características de la niñez es que ríen y sonríen, independiente de las condiciones de vida que tengan: “Sin duda esa acción ayuda a la salud mental, a comunicarse con otros y a convivir mejor”. Agrega que el programa pretende provocar más sonrisas,” para que no olvidemos que algo tan simple como lavarse los dientes y preocuparnos desde que nacemos de la salud bucal, puede incidir fuertemente en nuestra calidad de vida”.

Salud bucal de la población infantil en Chile

“Realizar este tipo de programas es importante a nivel social y a nivel país para poder enfrentar un problema grave de salud bucal en Chile”, explica la Dra. Magdalena Concha, odontóloga y directora social de Fundación Sonrisas. Lo anterior, debido a que, según datos recabados durante el 2022 por la entidad, sobre un 78% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) atendidos tienen historia de caries y más de un 50% no ha asistido al dentista en los dos últimos años.

La odontóloga agrega que fomentar el aprendizaje y autocuidado desde la infancia tiene un impacto positivo y costo efectivo. Por eso, “esperamos incorporar hábitos saludables de forma entretenida, que se mantengan en el tiempo y permitan que niñas y adolescentes tengan una mejor salud bucal y cuiden su sonrisa”, enfatiza.

Sobre Fundación Sonrisas

Sonrisas nace hace 10 años con el fin de hacer un cambio positivo en la vida de niños, niñas y adultos a través de soluciones sostenibles y eficaces en atención y educación en salud bucal. Sonrisas cree en el igual valor de todas las personas y que su capacidad de sonreír está en el centro de su dignidad y autoestima.

Para esto realizan distintos programas de salud bucal mediante clínicas móviles implementadas a lo largo del país con enfoque en comunidades con altos índices de vulnerabilidad.

En una década ha beneficiado a más de 45.000 personas, de más de 30 comunas con proyectos Sonrisas en 10 regiones del país. Pero aún quedan muchos niños y familias por atender ante la realidad actual del país.