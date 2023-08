Pescadores artesanales reaccionan a nuevos contenidos para la futura Ley de Pesca presentados en la Cámara de Diputados

“Esperábamos que el Gobierno hiciera una profundización de los puntos de la Ley”, fue una de las reacciones del presidente de Condepp, Hernán Cortés. Recientemente, el ministro de Economía, Nicolás Grau y el subsecretario de Pesca, Julio Salas, presentaron los avances del proyecto para una nueva Ley de Pesca en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados desarrollada el 23 de agosto de 2023.

Esta reunión fue observada con especial atención por parte de los 60 mil pescadores artesanales del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G. (Condepp), los que esperan conocer el contenido, el que a la fecha señalan ignorar por completo.

Para el presidente de Condepp, Hernán Cortes Bernal, “la posición del sector ha sido clara. Mientras no conozcamos el contenido de la Ley, tenemos dudas razonables”.

El dirigente manifestó que «no tenemos claridad respecto de las perforaciones a las 5 millas, desde dónde se tomará la medición, tampoco los porcentajes de fraccionamiento, las que son evidentemente dañinas para los pescadores artesanales. Junto con ello, la libertad de traslado de los pescadores a otras regiones.»

«Estimamos que el tema del fraccionamiento debe ser analizado en profundidad. El mismo ministro señaló que no se puede encontrar una justificación científica o biológica presente en la actual ley», acotó el dirigente.

Respecto a los resultados más relevantes de las reuniones con el Gobierno, Hernán Cortes fue enfático en señalar que “no hubo acuerdos, sino más bien ideas generales, escucharon algunas preocupaciones, pero nada más.»

Tras la sesión de la Cámara, el presidente del gremio manifestó que “esperábamos que el gobierno hiciera una profundización de los puntos de la Ley. No sentí que se hiciera justicia con la pesca artesanal, que fue la gran perjudicada de la corrupta Ley Longueira. Nos referimos a que la industria sobornó a parlamentarios para influir en las cuotas de pesca, incluyendo pesquerías que no pueden capturar, me refiero a la sardina que está dentro de la zona de exclusividad artesanal”.

Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, citó tres pilares de la nueva Ley de Pesca: que está comprobado que la normativa actual fue corrupta desde su génesis, que Chile vive en gran medida de la pesca, y que la distribución de los recursos pesqueros debe ser más equitativa. El ejecutivo reiteró que aún le resta una parte importante del semestre para su estudio y presentación.

En tanto, el diputado Jorge Brito, sugirió al ministro de Economía tener mucho cuidado con las aguas de la nueva ley, esbozando que éstas serán muy inquietas, dando a entender que la batalla por el mar de Chile será muy fuerte en la medida que se argumente la nulidad como derecho público.

Por su parte, la diputada Daniela Cicardini se refirió a la necesidad de que la nueva Ley de Pesca, sea al amparo de la transparencia en todo orden de cosas, como la única lectura para salir fortalecidos en su construcción legal.

El diputado Matías Ramírez, se refirió a la necesidad de un fraccionamiento más equitativo y a la protección real de las cinco millas. Mientras que, el diputado Miguel Ángel Calisto precisó que actualmente la competencia es poca, con pocas empresas que se quedan con la mayor cantidad de las cuotas, por lo que, planteó la interrogante sobre si se asegurará una mayor transparencia en la asignación de cuotas industriales, mecanismos para limitar la concentración de las empresas y el cómo se regulará la pesca a nivel institucional.

Desde Condepp expresaron que ésta fue una sesión de más coincidencias a las esperadas por los parlamentarios, donde quedó de manifiesto que hay necesidad de otorgar mayores beneficios a los pescadores artesanales.