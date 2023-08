Reconstruyendo la identidad de la matronería en Latinoamérica | Yennifer Márquez Mosquera, matrona Escuela Renacer

El 31 de agosto se celebra el día de la matrona y matrón en Chile, profesional que tiene un rol importante en la sociedad, en especial en Latinoamérica y en Chile.

El territorio Latinoamericano es una de las pocas regiones donde aún coexisten parteras tradicionales indígenas, parteras empíricas, matronas profesionales y enfermeras obstétricas. Aunque esta convivencia se ha desarrollado con ciertos matices de subordinación y subvaloración, siendo la ruralidad, la etnia y la pobreza, factores determinantes para su existencia y accionar (Argüello & Mateo, 2014; Sánchez & Laako, 2018)

En Chile, al igual que en Argentina y Uruguay, la presencia de parteras tradicionales indígenas es escasa. Las que aún existen son de edad avanzada y la gran mayoría ya no ejerce. En estos países la figura de la matrona profesional es quien esta certificada y validada socialmente para acompañar los partos. Sin embargo, el modelo de atención que prima en las instituciones de salud, hacen que su labor sea cada vez menos autónoma y facultativa, ya que son los médicos especialistas en obstetricia y ginecología, quienes en su gran mayoría toman las decisiones en lo que respecta al parto y lo que le rodea a este (Sánchez & Laako, 2018).

El origen de la figura de la matrona profesional se caracterizó por ser una mujer adiestrada bajo las enseñanzas de la medicina alópata y por los médicos de la época, para ayudar en los partos y reemplazar la figura femenina de la partera tradicional, excepcionalmente, la partera tradicional tuvo esta formación profesional, no obstante, en general fueron otras mujeres las que estudiaron –las que sabían leer y escribir, y las que tenían cierto ingreso económico– aunque en general fueron mujeres más cercanas a familias trabajadoras de la época (Ruiz-Berdón, 2022; Zamorano & Araya, 2011; Zárate, 2008).

La formación profesional actual de matronas en Chile implica un grado universitario que culmina con un título profesional y licenciatura. El currículo es variado en sus contenidos lo cual permite desempeñarse en diversos ámbitos vinculados a la salud sexual y reproductiva, salud del recién nacido y neonatología, gestión, investigación y liderazgo. Sin embargo, la gran mayoría de los contenidos de la formación profesional se centra en aspectos biomédicos predominando la literatura enfocada en aspectos clínicos y médicos, cobrando especial valor el modelo tecnocrático en desmedro de las disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y humanas (Sadler M. , 2021). En ese sentido, la presencia de contenidos relacionados con la partería tradicional es escaso, ya que el enfoque de la formación está dirigido principalmente a desarrollarse dentro de una institución sanitaria. Además tanto en el currículo explicito como en el oculto de la formación de pregrado de matronas, están estas experiencias donde predominan relaciones jerárquicas y autoritarias, sobremedicalización del proceso de parto y una hegemonía biologicista que desvaloriza los procesos femeninos, facilitando la perpetuidad del modelo tecnocrático (Sadler M. , 2021).

En contraposición, existe un número importante de matronas que cuestionan el modelo de salud y de educación recibida en el pregrado, buscando otras maneras de complementar su formación, valorando otras formas de aprender y saber, incorporando la intuición como un conocimiento autorizado (Davis-Floyd, 2018), la enseñanza oral y corporal de la partería tradicional, incorporando otras disciplinas a su quehacer, favoreciendo una relación de confianza entre la matrona y la mujer y permitiéndose de esta manera “estar con la mujer” (Bradfield, Duggan, Hauck, & Kelly, 2018).

Esta nueva forma de ejercer la matronería en Chile podría tener un gran impacto en la salud de las mujeres, cómo lo señalan las investigaciones que concluyen que el modelo de continuidad de atención realizado por matronas/es mejora los resultados y experiencia en el parto, previene partos prematuros y abortos no deseados (Sandall, 2016). A la vez, cuando las matronas/es se desempeñan en ambientes laborales menos jerárquicos y bajo un modelo de atención holístico su calidad de vida también mejora (Davis&Homero, 2016).

En el día de la matrona y matrón en Chile, esperamos avanzar a una matronería que permita la Transformación y Renacer de la profesión y a re-construir nuestra identidad como matronas latinoamericanas.

