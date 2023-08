Tras precipitaciones iniciadas esta semana | Puerto Williams registra 20 centímetros de nieve acumulada





– Pese a esta estadística, aún está lejos de alcanzar a otras nevazones ocurridas anteriormente, como los 60 centímetros en cinco días evidenciados el invierno pasado. Mientras se espera que estas condiciones meteorológicas continúen durante este fin de semana, la delegada María Luisa Muñoz reforzó el llamado a la precaución. Personas que recientemente están viviendo en la capital provincial, se maravillaron con el blanquecino paisaje, sin dejar de cumplir con el despeje de las veredas a las afueras de sus hogares.

Tras un inicio de invierno que se caracterizó por tener más bajas temperaturas que precipitaciones, esta semana la nieve ha sido la principal protagonista en Puerto Williams, alcanzando un total de 20 centímetros acumulados desde que comenzara este sistema frontal el martes 1 de agosto pasado.

Ante estos registros proveídos por el Aeródromo Guardiamarina Zañartu y un pronóstico que prevé similares condiciones para este fin de semana, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, reforzó el mensaje a la comunidad a tener mayor precaución.

“Como Delegación, reiteramos el llamado a la precaución en la ruta, evitar manejar en la noche, uso obligatorio de cadenas y mantener una velocidad mínima. Para los transeúntes, igualmente, mantener bastante cuidado al caminar, ya que hay presencia de escarcha y nieve en las veredas y en diferentes sectores”, manifestó la máxima autoridad provincial.

Asimismo, la delegada Muñoz detalló que continúan los trabajos de despeje de rutas enroladas de Isla Navarino mediante el convenio de la Dirección Regional de Vialidad y la empresa Transportes Hugo Rojas. Específicamente, en los caminos hacia Caleta Eugenia, Puerto Navarino, Huertos Familiares, bocatoma de agua y el mencionado aeródromo, así como también el esparcimiento de sal en el sector costero entre Villa Ukika y el principal punto de conectividad aérea de la isla.

Como es habitual cuando surge un período meteorológico relativamente estable entre las precipitaciones de nieve, vecinas y vecinos de Puerto Williams han salido de sus hogares para, con pala en mano, retirar la nieve y esparcir sal en las veredas. Una de aquellas personas fue Erica Meneses, quien junto a su hijo limpió las afueras de la casa esquina donde vive, ubicada justo frente a una nevada Plaza Bernardo O’Higgins.

“Yo viví desde chica en Punta Arenas, entonces, estoy acostumbrada al clima extremo de la región de Magallanes. Pero vivimos mucho tiempo en la Quinta Región y ya nos habíamos olvidado un poco de cómo era acá. Este año, el invierno llegó bien tarde. Se esperaba como para mayo, junio, que hubiera las primeras nevazones, y nos pilló de sorpresa que llegara en estas fechas, así que ahora a adaptarnos nomás. Aprovechar de tener la leña para la calefacción, el pellet y acostumbrarnos aquí que hay que sacar la nieve todos los años”, comentó la vecina que desde febrero vive en Puerto Williams junto a su familia.

Por su parte, Natalia Rojas, quien hace dos meses vive en la capital provincial, no escondió su asombro y felicidad al presenciar la isla nevada. “Ha sido un primer invierno con nieve para mí muy bonito. Es la primera vez que paso un invierno con días más cortos. Ver los copitos caer es maravilloso. Yo soy de la zona central de Chile, así que ha sido una experiencia muy linda. Las personas maravillosas y la cantidad de nieve que se ha visto, si bien es menor a la de otros años, como me han comentado, para mí ha sido un espectáculo de la naturaleza. He estado mayoritariamente trabajando y estudiando, y por trabajo he podido recorrer los alrededores con lugares y paisajes artísticamente maravillosos de la naturaleza. He podido recorrer un poco y espero poder recorrer más más adelante. Ese blanco que tú lo ves planito y de repente pisar la nieve, es como volver a ser un poco niños de repente. Poder jugar con la nieve, tocarla, es muy lindo”, opinó Rojas.

De acuerdo a estadísticas proporcionadas por el departamento de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile, basadas en los registros de la estación Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams, en junio pasado sólo precipitaron 2,6 centímetros de nieve fresca, mientras que en julio alcanzaron los 31,5. Eso sí, durante los primeros días del actual invierno, la comunidad austral vivió una Alerta Temprana Preventiva por bajas temperaturas extremas que alcanzaron los 7 grados bajo cero y con nulas precipitaciones de nieve, condiciones inusuales al comparar temporadas anteriores, caracterizadas por intensas nevazones, como la que ocurrió en junio de 2022, cuando en cinco días se acumularon 60 centímetros de nieve.

Según el último pronóstico público del Centro Meteorológico Regional Austral -realizado a las 17:00 horas de este viernes-, se prevé que hasta la madrugada del próximo lunes continuarían los chubascos de nieve y aguanieve, junto a vientos que alcanzarían los 70 kilómetros por hora, con temperaturas máximas de 2 grados Celsius y mínimas de -5. Desde inicios de la próxima semana, este sistema frontal debería debilitarse, con días principalmente nublados, viento débil y temperaturas que llegarían a los 4 grados Celsius.