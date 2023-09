Agrupaciones de vivienda y autoridades regionales y locales alcanzan acuerdo

Tras enviar un oficio de respuesta a las solicitudes entregadas esta jornada por 11 agrupaciones que se mantuvieron movilizadas en las afueras del Edificio de los Servicios Públicos, las autoridades se reunieron con sus representantes, explicando uno a uno los aspectos consultados referentes del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

}Punta Arenas, 5 de septiembre de 2023. Una reunión con representantes de 11 agrupaciones de vivienda, sostuvieron este mediodía el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia y la Directora Regional del Serviu María Luz Gajardo Salazar. En el encuentro también participó el Alcalde Claudio Radonich ya que dichas agrupaciones se conformaron a instancias de la Entidad Patrocinante Municipal, para las cuáles a la fecha no ha desarrollado proyectos habitacionales.



Al término del encuentro, el Seremi Marco Uribe Saldivia, informó, “El petitorio que nos presentaron las agrupaciones lo revisamos en conjunto con la directora del SERVIU y pudimos dar una respuesta clara a lo que se está solicitando y también generar en este diálogo la disposición a poder sentarnos a conversar todos los actores que están involucrados en el tema de vivienda que es algo fundamental para el desarrollo de la región”.



Respuesta institucional



En el encuentro se dio respuesta uno a uno a los seis planteamientos, explicando que existen materias que están explícitamente normadas en el Decreto Supremo N°49 que rige el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, para la obtención de viviendas sin deuda.Es así que dando respuesta al primer punto que señalaba no trabajar con familias, sino con agrupaciones, se reiteró que el objetivo del programa es “promover el acceso de las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad, a una solución habitacional a través de un subsidio otorgado por el Estado”, como lo establece el texto del Decreto. En ese sentido la conformación y permanencia en una agrupación de vivienda, dependen de la propia voluntad de las familias que la integran.



Respecto a la segunda inquietud relacionada con la calidad de las viviendas, se respondió que se mantendrá, ya que los subsidios del MINVU aseguran lo anterior, contando además con el aporte complementario del GORE.



En cuanto al tercer y cuarto planteamiento, solicitando acceder a los recursos del Convenio Minvu-Gore sin aplicar el Reglamento aprobado por el Consejo Regional, se explicó que el documento aún no entra en vigencia y que dicha solicitud debe resolver el pleno del Consejo Regional.



En lo relativo a la solicitud de no discriminar a los postulantes ingresados al Sistema de Información Territorial de la Demanda, Minvu Conecta, en condición de discapacidad y adultos mayores, se explicó que el Decreto Supremo N°49 del año 2011, establece normas especiales que evitan la discriminación de las personas con discapacidad y personas mayores, además de promover su atención como grupos de especial protección, por lo que no requieren contar con núcleo familiar para postular y, en el caso de las personas con discapacidad, además, se otorga un subsidio adicional para habilitar adecuadamente la vivienda que se entregue.



Finalmente, en cuanto a la composición de las agrupaciones de vivienda respecto a su acreditación socioeconómica según el Registro Social de Hogares, se les explicó que el Decreto N° 49 señala expresamente que “tratándose de postulaciones colectivas, el grupo organizado podrá incluir como máximo un 30% de familias calificadas sobre el 40% y hasta el 90% más vulnerable de la población nacional, siempre que se encuentren en condiciones de carencia habitacional u otras situaciones de vulnerabilidad socioeconómica que se establezcan por resolución fundada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.



Agrupaciones sin terreno ni proyecto.



Respecto al origen de la problemática que afecta a estas agrupaciones, la directora regional del Serviu, María Luz Gajardo Salazar, explicó “Para dar respuesta a una agrupación de vivienda, esa agrupación tiene que aliarse a una Entidad Patrocinante que debe presentar un proyecto habitacional. Para esto se requiere un terreno que tenga una cabida para la construcción de viviendas según el número de integrantes, de acuerdo a las exigencias del Decreto Supremo N°49. Y lo que tenemos aquí en los hechos es un número de agrupaciones de vivienda conformadas al alero de la entidad patrocinante municipal, pero no asociadas ni a un proyecto, ni a un terreno”.



En cuanto al accionar de la Entidad Patrocinante Municipal en el desarrollo de proyectos habitacionales para dichas agrupaciones y la invitación a que participe de las reuniones de trabajo, el Seremi Uribe agregó que “se le consultó al alcalde Radonich si la entidad patrocinante municipal va a generar proyectos habitacionales, a lo cual no dio respuesta, por lo que continuamos a la espera de un pronunciamiento claro al respecto”.Acerca de los resultados del encuentro,el Seremi de Vivienda y Urbanismo explicó que “Tenemos la convicción que dialogando podemos seguir avanzando, tanto en nuestro Plan de Emergencia Habitacional como en el Plan Ciudades Justas. Estamos conformes con haber conversado con los representantes de estas 11 agrupaciones y seguir planificando una hoja de ruta concreta para poder dar solución habitacional a los que demandan una vivienda”.



Finalmente, la autoridad indicó que se tomaron acuerdos en torno a articular conversaciones con las entidades patrocinantes privadas y también con el gobierno regional.