As de Oros Patagonia | Juan Salvador Miranda | Opinión

“As de Oros, “Patagonia”

As de Oros en una banda integrada por Carlos Díaz: Voz y Guitarra y Ariel Torres en Batería. Llevan tocando desde el 2012 hasta el 2023 no han parado de trabajar en diversos temas musicales con diferentes estilos y géneros musicales arraigados al rock, stoner, garage rock y el folk.

Su última producción “Patagonia”, sin lugar a dudas este es uno de los grandes lanzamientos que se han producido en Magallanes en estos últimos años, la obra tiene identidad y destila honestidad. El álbum lo componen siete temas, pero seis de ellos son acompañados de los poderosos textos que realiza Mauricio Guichapany, los temas que mas me llamaron la atención fueron: linda niña, volver nunca más, el flojo e invierno.

La banda te invita a viajar por la nostalgia de la Patagonia de antaño, es muy reconfortante como ellos emplean un lenguaje seductor a través de la música y de la poesía.

Este es un disco que debes de escuchar acompañado de un buen café y te aseguro que viajaras sin viajar, es como un buen libro que te seduce al instante, es como un buen vino, aseguro de que esta producción se convertirá en un clásico del futuro.

En estos tiempos cuando afirman que el Rock esta muerto creo de que están equivocados porque uno escucha este disco, se da cuenta de que goza de muy buena salud y de que continua fuertemente latiendo en Magallanes.