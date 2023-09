Cuenta Pública del Servicio Médico Legal destaca mejoras en su labor pericial en Magallanes

Como entidad pública que forma parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo rol es asesorar a órganos jurisdiccionales y de investigación en materias médico legales y forenses, el Servicio Médico Legal (SML) rindió a nivel regional su Cuenta Pública 2022-2023, destacando entre sus hitos el potenciamiento de su Unidad de Laboratorio a nivel Regional, la resolución de peritajes psiquiátricos y la consolidación del Protocolo de Manejo de Fallecidos en la Provincia de Tierra del Fuego, además de los actuales esfuerzos para disponer de una nueva Unidad Forense Básica en Puerto Williams.

El Director Regional de la institución, Dr. René Castro Cid, valoró durante su gestión la búsqueda de una mejor atención por parte de su servicio a usuarias y usuarios, así como también respecto a los requerimientos de las instituciones judiciales, como lo ha sido el poder contar con funcionarios (as) acreditados (as) para realizar tomas de muestra de ADN en Punta Arenas y también en Puerto Natales. De esta manera, los habitantes de Última Esperanza se han visto favorecidos, desde el segundo semestre de 2021, al no tener que viajar a Punta Arenas para realizarse estos procedimientos.

En materia de habilitación y acreditación de establecimientos asistenciales para la toma de muestras de alcoholemia, y eventualmente, de muestras asociadas a otras drogas por hechos de tránsito, un hito importante fue la habilitación en agosto de 2022 del SAR Dr. Juan Damianovic. Este ha ayudado a descongestionar el Hospital Clínico Regional, Institución habilitada que hasta 2021 realizaba el 72% de las tomas de muestra de alcoholemia a nivel regional. “Esto ha permitido menores tiempos de espera, y por lo tanto mayor tiempo de presencia de funcionarios de Carabineros en actividades de patrullaje contribuyendo a la seguridad de la comunidad”, indicó.

En relación a la necesidad de contar con un espacio para realizar autopsias en la Provincia Antártica, informó sobre importantes avances para la futura implementación de una nueva Unidad Básica Forense allí, luego que la Municipalidad de Cabo de Hornos asumiera el compromiso de administrar este recinto. En este trabajo se han involucrado de forma activa, la Delegación Presidencial Regional, la Delegación Presidencial de la Provincia Antártica, y las SEREMÍAS de Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y de Justicia y DD. HH.

Asimismo, destacó la cooperación público-privada a través de la firma de un convenio entre la Delegación Provincial de Tierra del Fuego y Transbordadora Austral Broom S.A., que ha permitido que los vehículos del SML queden liberados de pago al concurrir a realizar autopsias a la zona.

En el Área de Tanatología, durante 2022 realizaron un total de 125 autopsias en la región: 89 en la comuna de Punta Arenas, 20 en Puerto Natales, 6 en Cabo de Hornos, 4 en Porvenir, 4 en Río Verde, 3 en Torres del Paine, y una en Laguna Blanca. Comparativamente, “en la Región de Magallanes se realizaron 70 autopsias cada 100 mil habitantes, cifra superior a las 55 autopsias cada 100 mil habitantes desarrolladas a nivel nacional por nuestra Institución”, expuso.

Agregó que un 38% de los fallecidos presentó valores de alcoholemia por sobre 0,8 g/L de sangre, índice asociado a estado de ebriedad, destacando una cifra menor al 45% del año 2021.

En el contexto del recién anunciado Plan Nacional de Búsqueda, subrayó que como entidad deberán “realizar los máximos esfuerzos para contribuir a establecer los hechos que llevaron a la desaparición, muerte y destino de víctimas de desaparición forzada. Debemos dar nuestro máximo esfuerzo para recuperar las confianzas hacia nuestra Institución, de acuerdo a las directrices dadas por nuestra Directora Nacional”.

Finalmente, resaltó que para los días 6 y 7 de diciembre se está organizando el Primer Seminario de Ciencias Forenses de la Patagonia, en torno a la temática de “Evidencia”, con el apoyo de la SEREMÍA de Justicia y DD.HH. e Instituciones que conforman la Mesa Regional de Registro Nacional de ADN: Poder Judicial, Ministerio Público, Gendarmería, Servicio Registro Civil e Identificación, PDI y Carabineros de Chile, además de la colaboración de la Universidad de Magallanes.

Michelle Peutat, Seremi de Justicia y DD.HH., destacó el invaluable aporte del SML como institución con 108 años de trayectoria, relevando el aporte de sus funcionarios y funcionarias a nivel regional, en las áreas de tanatología, clínica, salud mental y laboratorio.

En relación a su proyecto en ciernes de Unidad Básica Forense en la Provincia Antártica, informó a su vez que ya hay avances: “hemos sostenido reuniones con el Seremi de Bienes Nacionales y de Vivienda, hemos realizado visitas para poder hacer análisis de suelos en diferentes terrenos. También tenemos un anteproyecto ya valorizado y una estrategia diseñada en cuanto al financiamiento de ejecución de ese proyecto. Hoy día estamos a la espera de la actualización del Plan Regulador de la ciudad de Puerto Williams, para poder tomar una definición del terreno más adecuado y avanzar en esta iniciativa que va en directo beneficio de los habitantes de la zona más austral de nuestro país”.