En Puerto Natales se conmemoraron 180 años de la llegada de la goleta Ancud a Magallanes

Se congregó a cerca de 40 natalinos y natalinas en una actividad organizada por la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Natales.

El pasado 21 de septiembre, en una actividad organizada por la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, se conmemoró en Puerto Natales los 180 años de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes.

Para ello, la comunidad natalina se reunió en la Capilla Jesús Nazareno, en donde se efectuó una misa presidida por el párroco Juan Solis, para luego dirigirse a un pasacalle en compañía del Grupo Folclórico Llapui. Para finalizar la jornada, se realizó un conversatorio en la junta vecinal N°21, en donde se presentó un saludo desde la ciudad de Ancud, del historiador José Ulloa Cartés, quien relató hechos históricos de la conmemoración.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a Luz Fabiola, en nombre de su padre Enelson Levicoy Godoy (Q.E.P.D); Héctor »Chilote” Rivera; Conjunto Folclórico Llapui; Agrupación Centro Hijos de Chiloé; y a la Comunidad Jesús Nazareno.

Al respecto, la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, manifestó que “podemos honrar a quienes son descendientes, y me incluyo; personas que provinieron de la Isla Grande de Chiloé y Ancud, que forjaron esta tierra, con sueños y entusiasmo”.

Con la llegada de la goleta Ancud a las costas de Magallanes y el levantamiento del Fuerte Bulnes hace 180 años, se dio inicio a la colonización del territorio por el Estado chileno. Una embarcación comandada por el capitán John Williams Wilson, cuya tripulación estaba conformada en su totalidad por chilotes y chilotas.

Juan Bautista Triviño, oriundo de Chiloé y presidente de la Comunidad Jesús Nazareno, comentó “vine de muy chico a Puerto Natales y mis padres son chilotes. Esta es una tradición que no hay que olvidar nunca. El chilote era mal mirado anteriormente, hoy es un orgullo”.

Asimismo, Maria Elena Barrientos, quien asistió a la actividad, dijo que “es la primera vez que se está festejando algo en conmemoración a la llegada de la goleta Ancud. Fue una tripulación tan sencilla y humilde, pero lograron tantas cosas. Estoy con una admiración enorme y con sentimientos encontrados. Chiloé me vio nacer, me vio crecer y me vio salir”.

En dicha instancia, estuvieron presentes la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, los concejales Guillermo Ruiz Santana y Marcelo Contreras Soto; autoridades de la Municipalidad de Torres del Paine, invitados especiales y público en general.

Dirigentes de agrupaciones sociales, plantearon la necesidad de conmemorar a las mujeres y hombres que vinieron en la embarcación hacia Magallanes. Para ello, se propuso nombrar calles de la ciudad de Natales y levantar monumentos alusivos al pueblo chilote, lo que será trabajado por la alcaldesa de Natales.}