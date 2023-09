Este viernes continúa diálogo entre autoridades y pescadores artesanales por conflicto del precio de la luga en Magallanes

Este viernes se realizará en Punta Arenas una nueva reunión entre las autoridades regionales de Magallanes y los distintos gremios de pescadores artesanales, por el conflicto que enfrenta a estos trabajadores con los empresarios del sector, por la baja del precio de la luga.



EL NUDO DEL CONFLICTO.



Los empresarios que ejercen un poder comprador en Magallanes para la luga recolectada por los pescadores artesanales, pagaban el año pasado un precio de hasta $ 1.600 pesos por el kilo de luga, y ahora en 2023 el precio ha sido bajado hasta $ 500 pesos el kilo, lo que perjudica a los trabajadores, siendo ésta una de sus principales fuentes de ingresos. En Magallanes el conflicto se inició a principios de septiembre luego que fracasaran las negociaciones con las plantas procesadoras de luga por diferencias con el precio del producto.

Cabe recordar que los pescadores pescadores artesanales anunciaron estas movilizaciones la semana pasada, luego que fracasaran sus negociaciones con una empresa procesadora de luga, la cual les ofreció 600 pesos por kilo, valor que los pescadores consideraron consideraron absolutamente insuficiente para siquiera hacerse a la mar; por lo que pedían mil pesos el kilo de producción.

En el año 2018 un conflicto similar se produjo en Chiloé. En noviembre de 2018, y a casi tres semanas de iniciadas las gestiones y medidas de presión para intentar lograr precios satisfactorios por kilo de luga, y que mantuvo movilizados a un grupo de pescadores artesanales y armadores organizados de Quellón, Melinka y Queilen, durante las últimas horas se confirmó el fin del conflicto.

Según lo consignado por La Opinión de Chiloé, desde el mes de septiembre de 2018 que se estaba buscando negociar un precio del producto, en particular, el 20 de ese mes se realizó una asamblea donde los quelloninos decidieron establecer un precio mínimo de negociación en torno a los $450.- por kilo, pero no existieron demandantes dispuestos a pagar aquello. Así, el 18 de octubre los trabajadores ligados a labores del mar decidieron tomarse el muelle artesanal buscando presionar para alcanzar un acuerdo, solicitándose además a los compradores que abandonaran las «oficinas» que tenían en el lugar; ello no surtió los efectos deseados y los precios ofertados nunca superaron $300.- por kilo.

Luego, durante este fin de semana se confirmó que lo máximo que estaban dispuestos a desembolsar los compradores es $280.- por kilo en muelle, mientras que en faena alcanzará $220 hasta Guafo», señalaba el periódico La Opinión de Chiloé.

PROTESTAS EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES.

En la región de Magallanes el gobierno ha mantenido abierto el diálogo ofreciendo diversos montos de ayuda (alrededor de $ 5.000 millones de pesos) para diversificar la producción y abrir nuevos mercados, pero los gremios reclaman un bono al gobierno para resolver sus demandas. Se han realizado manifestaciones en Punta Arenas y Puerto Natales, debiendo intervenir la fuerza policial para despejar el acceso y libre tránsito.

A 10,30 de la mañana del martes 21 de septiembre, en Punta Arenas, caminaron por calle Bories un grupo de pescadores artesanales que se manifiestan por el precio de la luga que le pagan los empresarios, hasta la Casa de los Intendentes. “Por un lado hay supuestos compromisos y diálogos abiertos, pero por otro simplemente están dilatando los temas y no están aportando ninguna solución real que permita destrabar este conflicto”, declaró Manuel Sanhueza, coordinador de proyectos del Sindicato Sur Austral.

Asimismo, Sanhueza sostuvo que optarán por cortar diálogos con la delegación presidencial regional por “no contar con las competencias” necesarias para interceder y en su lugar buscarían que el gobierno central se implique. “Que el Presidente Boric atienda a sus pescadores, la pesca artesanal de su región y que envíe a alguien con las debidas competencias para sentarnos a dialogar sobre soluciones reales”, puntualizó el vocero sindical.

En Puerto Natales diversos sindicatos que se han adherido a la movilización y en la mañana de ayer 20 de septiembre se desarrollaron cortes en la intersección de Ruta 9 con Camino 4 en Puerto Natales. Héctor Ruiz, presidente del Sindicato Isla Madre de Dios, señaló que “se volvió a cortar la carretera y con muchas más provisiones. Hoy no se está dejando pasar a toda la gente, solamente a los vehículos de emergencia, personas que van al hospital y personas con niños”.