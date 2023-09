Fundación Plagio publica «50 cuentos a los 50 años», una recopilación literaria relacionada con el golpe militar de 1973

Los ancianos Premio al Mejor Relato de la Memoria Santiago en 100 Palabras XXI versión, 2021 Íbamos en el mismo vagón del metro y no lo reconocí a primera vista. Solo su voz remeció mi memoria. Parecía un anciano común y corriente. Nada anormal en su aspecto. Me acerqué y le dije que nos conocimos en el tiempo de los helicópteros. Me miró extrañado y volteó la cabeza. Luego, un ataque de tos agitó sus pulmones. Yo también soy anciano y también carraspeo cuando aparece alguien de mi antigua vida. Ahora los helicópteros nos persiguen todas las noches y solo realizamos dos viajes. Fueron vuelos sin regreso ni quietud. Pablo Ayenao, 39 años, Temuco.



La voz de Sebastián Acevedo Premio al Mejor Relato de la Memoria Concepción en 100 Palabras IV versión, 2015 La última bocanada de calor ahogó sus lágrimas urgentes. Vino entonces una paz extraña, ajena, exigua y triste. Pensó por un momento decir alguna palabra importante, de esas que le dan sentido a las cosas, pero no encontró ninguna. El fuego lo transformó en fuego y se entregó a él, como se entrega el hijo a los brazos de su madre, como se entregan las hojas al otoño. Así desapareció su vida, como desaparecidos sus hijos, como desaparecida la inocencia de quienes vieron arder aquella tarde la voz y la figura de Sebastián Acevedo. Leonardo Contreras, 35 años, San Pedro de la Paz.