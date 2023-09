Parejas cuequeras de Río Verde participaron en Campeonato Regional, muestra de campeones y del folclor

Con gran entusiasmo y dedicación parejas cuequeras de diferentes rincones de la Región, dieron vida a la actividad de fomento cultural denominada “Campeonatos Regionales, muestra de campeones y del folclor”, organizada por la Ilustre Municipalidad de Río Verde.

Y es que con la llegada de septiembre esta comuna rural quiso relevar la importancia de nuestra danza nacional, por eso no dudaron en aunar esfuerzos para ejecutar esta actividad, totalmente nueva, donde convocaron al mundo cuequero regional.

La alcaldesa Sabina Ballesteros Vargas destacó que cuando se planteó la idea de ejecutar campeonatos regionales en la comuna, no dudaron ni un segundo en concretar la iniciativa.

“Estamos muy emocionados. Hoy Río Verde se viste de cueca, y qué mejor que empezar septiembre, nuestro mes de la Patria con este campeonato de cueca, en donde no sólo nos acompañaron los vecinos de nuestra comuna, sino también personas de Punta Arenas, Laguna Blanca, Timaukel e inclusive tuvimos la visita de otras regiones. Hay que seguir con esto y ojalá que pueda ir creciendo y que Río Verde acompañe a toda esta juventud que nos ha deleitado con el folclor y la cueca que es nuestro baile nacional”, comentó la alcaldesa.

Martín Nahuelneri junto a su pareja de baile Camila Muñoz, quienes son los nuevos Campeones Regionales Juveniles de Cueca, manifestaron que se sentían muy emocionados. “Es un sueño cumplido, desde chiquititos queríamos ir a este nacional y por fin se pudo. Estuvo todo muy bien organizado. Es mucho el sacrificio que uno hace por meses por lograr esto”.

La otra pareja participante, compuesta por Javiera Vásquez y Rodrigo Vargas, quienes son los nuevos Campeones Adulto Entre Leyendas y Tradiciones 2023, afirmaron sentirse felices, porque fue mucho el tiempo que invirtieron preparándose para el campeonato. “Estamos preparados y mentalizados para hacer un buen papel en el campeonato nacional. Es bueno que este campeonato se haya podido hacer en Río Verde, porque sentimos que es súper importante expandir la cueca, la tradición, hacia otras comunas”.

Finalmente, Fernanda Flores, actual delegada de los Campeonatos, señaló que “estoy muy contenta, agradecida de la Municipalidad, de su alcaldesa, de la DIDECO por traer la cueca a la comuna de Río Verde. Hoy estamos formando una organización comunitaria, relevando la importancia de la cultura, porque todas estas actividades confluyen, y pusimos nuestros esfuerzos para mostrar el trabajo realizado. A su vez, es importante que las comunas rurales conozcan la importancia de la cueca, vean que mueve gente, tuvimos un gimnasio lleno, y esperamos tener mas actividades de este tipo, y que le demos la importancia que se merece a la danza nacional”.

Además, mencionar que durante el evento, tuvimos la participación de destacados grupos folclóricos de la Región, como Grupo Hoshken, Arreboles de la Patagonia, Las Maulinas y el Club Social, Cultural y Folclórico de Río Verde.

Los asistentes a este evento, que llenaron el gimnasio de la comuna donde se realizó la actividad, valoraron esta iniciativa, que calificaron como algo totalmente nuevo y emotivo. “Esperamos que se sigan desarrollando más actividades que reúnen a los rioverdinos y a todas las personas que les gustan las tradiciones en nuestra comuna”, aseguraron.