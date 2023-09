Senador Alejandro Kusanovic solicita que taxistas puedan acceder al subsidio nacional para el transporte público de pasajeros

_La iniciativa fue suscrita por 30 senadores y celebrada por el gremio de taxistas , esperando que sea votada próximamente por la Sala del Senado. _

Esta semana el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, ingreso un Proyecto de Acuerdo apoyado por 30 senadores, solicitando al Gobierno que se incluyan a los taxistas como beneficiarios del Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros que establece la ley N°20.378. El parlamentario detallo que “si bien existe un Subsidio Nacional para promover su uso, este no contempla que taxistas puedan acceder a dichos fondos, ya que para esta ley no son considerados “transporte menor”, incluyéndose solo a taxis colectivos como beneficiarios, lo que no se justifica ya que los taxis se encuentran sometidos – al igual que los taxis colectivos – a un régimen regulatorio de carácter legal, reglamentario y/o contractual para su debida autorización y fiscalización, según lo exigen las normas vigentes”.

Para el miembro de la Comisión de Transportes, esta es una desventaja para el gremio “hoy, frente a la irrupción de las empresas de aplicaciones de transporte de pasajeros, resulta fundamental que los taxistas puedan acceder a recursos públicos que les permita abordar las brechas tecnológicas y mejorar las condiciones de seguridad en que prestan su servicio, como mejorar el estándar de sus vehículos. Condiciones que en definitiva permitan convertirse en un servicio competitivo frente a las desventajas que avalo la ley de empresas de aplicaciones de transporte en desmedro del taxi” concluyo el senador.

Representantes de la Asociación Nacional de Taxistas de Chile (ASONATACH), agradecieron la iniciativa del senador Kusanovic, asi Mario Cisternas, Presidente de la Asociación Gremial de Taxistas de Chile señalo que “cuando el senador empeña su palabra, la cumple a cabalidad, ojalá todos pudieran ser así, queremos darle las gracias a sus gestiones las que esperamos permitan cambiar el artículo que nos deja fuera de la famosa ley espejo, N°20.378, ya que necesitamos ser parte de ese subsidio” . Así mismo lo hizo ver Ricardo Rebolledo, Presidente del Sindicato Peña Oriente de Santiago, quien indico “nosotros por años hemos querido ser considerados en los fondos espejo, porque se nos viene difícil la cosa, estamos precarizados por las aplicaciones y la economía del país cada vez nos está afectando más y yo veo muy difícil el futuro del gremio del taxi para para renovar a futuro, así que ojalá el ejecutivo pueda ayudarnos”.