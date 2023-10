Banda nacional “Santaferia” presentó gran espectáculo en San Gregorio





· La banda nacional se presentó en San Gregorio frente a cerca de mil personas que asistieron al último día de la Semana San Gregoriana 2023, una serie de eventos con que se celebró el aniversario número 44 de la comuna rural.



En el Gimnasio Municipal de San Gregorio cerca de mil personas disfrutaron del concierto de la banda nacional “Santaferia”, en la jornada final de la Semana San Gregorina 2023.



“Es bonito poder presentarnos en San Gregorio, porque siempre pasábamos por fuera. Acá hay mucha vida en esta comuna, tocamos para mucha gente, con mucha energía, y eso nos deja contentos. Es gratificante que las personas puedan sentirse identificadas con la banda, es algo que cuesta mucho lograrlo”, aseguró Alonso «Pollo» González, vocalista de Santaferia.



A pesar que, debido a las condiciones climáticas (lluvia constante), el show musical debió trasladarse desde la Cancha de Jineteadas (a un costado de la ruta CH-255) hacia el Gimnasio Municipal de San Gregorio, cerca de mil personas asistieron al evento, donando $1.000 pesos para las Jornadas de Rehabilitación de Magallanes como concepto de entrada



La multitud coreó todos los éxitos de Santaferia, como “Algún día volverás”, “El Gil de tu Ex” y “Que te vaya bien”, canción de la banda en conjunto con Zúmbale Primo.



“El show de Santaferia fue el cierre de todo este mes que hemos realizado actividades por nuestro aniversario número 44. A pesar que el clima no nos ayudó durante la jornada final, la recepción de la gente ha sido muy buena, no sólo han participado personas de San Gregorio, sino de otras comunas como Punta Arenas y Puerto Natales”, indicó Jeannette Andrade Ruiz, Alcaldesa de San Gregorio.



Así, no sólo la comunidad de San Gregorio vibró con el show musical, sino que gran parte del público provenía de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, entre otras localidades cercanas.



“Me encanta la música, estilo de Santaferia. Súper bien que hayan llegado hasta San Gregorio, en Magallanes, porque vienen de una gira en México”, apreció Ana Díaz, quien se trasladó desde Punta Arenas a la comuna rural.



Macarena Rubilar fue una de las personas instalaron desde temprano en la primera fila para ver a “Santaferia” y al finalizar comentó que “aunque no nos acompañó el clima, igual acá disfrutando en el Gimnasio. Vivo en Punta Arenas, pero tengo toda mi familia en San Gregorio y siempre vengo a sus eventos aniversario, son súper buenos”.



Cabe destacar que durante el mes de octubre se llevaron a cabo varias actividades gratuitas para la comunidad magallánica. El viernes 6 de octubre se desarrolló la cicletada infantil (2K) y la corrida nocturna para adultos en recorridos de 5K y 10K. Luego, el miércoles 11 de octubre más de veinte personas participaron del “Campeonato de truco y carioca”. En tanto, el lunes 16 y el miércoles 18 de octubre se efectuó el Campeonato de Voley Mixto. En la Semana San Gregoriana 2023, el jueves 26 de octubre se vivió una jornada cultural en el Gimnasio Municipal de San Gregorio, instancia en que los vecinos y vecinas de Villa Punta Delgada disfrutaron de la presentación del Grupo Telar y los Chamanes de las Patagonia. El último día, sábado 28 de octubre, se realizó la Jineteada Rural, la presentación de “Santaferia” y una gran Fiesta de Cierre.



TARDE DE JINETEADA RURAL



El último día de la Semana San Gregoriana 2023 comenzó con una tradicional Jineteada que reunió a cerca de cuarenta jinetes provenientes de Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas. Dada las condiciones climáticas, la competencia se centró en solo una categoría, la Grupa Sureña.



El jinete Rafael Loaiza, de la provincia de Última Esperanza, ganó en Grupa Sureña y comentó que “la competencia estuvo muy linda, solo el clima fue duro. Más de cuarenta montadores y por eso además contento por haber ganado y felicitar a todos que no hubo ningún accidente”.



Cabe señalar que esta actividad se realizó gracias al financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes, a través del 8% del FNDR.



RESULTADOS JINETEADAS:



Grupa Sureña



1. Rafael Loaiza

2. Leandro Ficha

3. Emmanuel Vidal

4. Ricardo Huenchuman

5. Luis Avilez

6. Cristopher Parancan