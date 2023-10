Concejala por Punta Arenas Verónica Aguilar se reunió con SEREMI del MOP para analizar situación de los puentes de la ciudad



Con la finalidad de ver el real estado de distintos puentes de la comuna de Punta Arenas, y ver posibles proyectos para la reparación de estos, es que la concejala Verónica Aguilar, se reunió con el secretario regional de Obras Públicas, José Luis Hernández.

En la oportunidad, el seremi junto a la directora de Vialidad, informaron a la autoridad comunal sobre la actual situación que presentan los puentes de las calles; O’Higgins, Eusebio Lillo y Avenida Frei, los que han presentado mayor daño debido a su antigüedad y uso diario.

En primera instancia, la concejala, Verónica Aguilar, agradeció la disposición del seremi del MOP, indicando que “en esta reunión pudimos identificar algunos problemas que han sido demandas ciudadanas, los vecinos y vecinas están preocupados porque han visto como se han deteriorados estos puentes y hasta ahora no han tenido ninguna respuesta (…) en lo personal, esta conversación me deja bastante contenta y conforme, ahora a esperar que estos planes de reparación continúen y que las respuestas que vengan desde nivel central sean positivas por el bien de la comunidad”.

Mencionar, que vía oficio la concejala solicitó que se pueda integrar en el PEDZE (Planes de Zonas Extremas) la reparación de estas infraestructuras, así mismo, la adjudicación de un puente mecano que permita ser instalado cada vez que sea refaccionado un puente de la ciudad, así no tener que obstaculizar el tránsito en estas vías.



Por su parte, José Luis Hernández, seremi de Obras Públicas, comentó que “nos hemos comprometido con la concejala a realizar el apoyo necesario para abordar obras en los principales puentes de la ciudad, tenemos algunos sectores que sabemos que debemos intervenir, como calle O’Higgins, que quedo pendiente de ejecutar luego de la reparación de otros puentes. Es por esto, que vamos a sostener reuniones a nivel central para ver la forma de abordar estos problemas y hacernos cargos de los proyectos que podríamos tomar como MOP”.

Finalmente, ambas autoridades se comprometieron a seguir trabajando en conjunto con la finalidad de poder solucionar algunas problemáticas que presenta la comunidad puntarenense.