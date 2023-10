Concejala Verónica Aguilar reclama al Alcalde mantener el Area de Atención al Menor o traspasarla al Municipio de Punta Arenas

Impacto generó en la comuna, el posible cierre y despido de los funcionarios del área de atención al menor, según los medios de comunicación que publicaron esta noticia la situación seria inminente, lo que molesto profundamente a parte del concejo municipal, según lo manifestó la presidenta de la comisión social, Verónica Aguilar Martínez, quien señalo que “estamos cansados de enterarnos por la prensa, las decisiones de esta administración municipal, sobre todo cuando esta situación se ha abordado en diversas comisiones, y se le ha solicitado a la autoridad que tome una decisión al respecto y que esa misma sea informada al concejo y a las y los funcionarios, pero hoy nuevamente nos enteramos por el diario, esto es una falta de respeto tremenda que ya no vamos a tolerar”

Según explico la concejala Aguilar, hace varios meses atrás se viene trabajando sobre el futuro de esta área de atención al menor, incluso, la comisión social y de educación, solicitó a los profesionales poder desarrollar una propuesta de continuidad, reuniéndose con la dirección de infancia y juventud del municipio, para generar planes de acción conjunta que no de lugar al cierre sino que por el contrario, que esta área sea potenciada en beneficio de nuestros niños y jóvenes y sus familias.

Ahora quedaría todo en cero, y esta administración, que cada día demuestra su inoperancia ante las iniciativas sociales, que tiene una mirada economicista, decide anunciar el posible cierre en vez de desarrollarla, sobre todo en los tiempos que hoy estamos viviendo y en donde nuestros niños y jóvenes requieren urgentemente intervención, sobre todo en el área social, y de salud mental.

El área de atención al menor participa activamente de distintas redes, como seguridad pública, comisión de prevención del suicidio, red de programa en salud mental infantil, seguimiento y recuperación de estudiantes que renuncian de la educación formal, entre otros.

En este espacio trabajan 8 funcionarios, en diversas líneas de trabajo, el aporte del municipio para el 2023 fue de 55 millones de pesos, claramente es insuficiente para atender a toda la comunidad, pero hoy es el momento de clarificar estos temas, dijo la concejala Aguilar, “nosotros comenzamos ahora a discutir el presupuesto municipal para el 2024 y creemos posible que esta área se pueda mantener en la Corporación con subvención municipal, más los planes ministeriales, aquí solo falta la voluntad política, y una mirada de apoyo social para nuestra comuna, espero que se acepte esta solicitud, que la administración municipal deje de lado su mirada política y economicista y ponga el acento en donde corresponde en este caso, que es en los niños y jóvenes de nuestra ciudad.

La concejala Aguilar, señalo que esta situación es muy molesta y preocupante considerando que esta administración edilicia borró de un plumazo diversos programas de intervención social, como la OPD, el programa Habilidades para la vida, PREVIENE (siendo la única comuna de Magallanes que no cuenta con este plan) y así tantos otros que ya no se ejecutan en Punta Arenas, siendo la única intervención social y preventiva el Área de atención al menor de la Cormupa, por eso es muy importante mantenerlo, no se puede ser tan inconsecuente, decir que les importan la juventud y la niñez cuando no se hace nada por respetarla y atenderla, dijo la concejala y presidenta de la comisión social, Verónica Aguilar Martínez.