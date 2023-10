Convenio Docente entre el SML y la UMAG permitió la formación docente en Medicina Legal de futuros profesionales médicos

Como institución dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Servicio Médico Legal (SML) viene desarrollando hace siete años un particular vínculo académico con estudiantes de cuarto año de la carrera de Medicina de la Universidad de Magallanes (UMAG), en virtud de un convenio marco de colaboración docente que brinda operatividad a una modalidad de pasantía con la casa de estudios regional.

Se trata de un módulo académico inserto en la asignatura de Medicina Legal, que se traduce en una semana de inducción (a lo largo del octavo semestre lectivo), a través de una instancia teórico-práctica que incorpora aspectos de salud mental, tanatología, clínica (sexología forense) y laboratorio (toxicología).

Así lo destacó el Director Regional del servicio, Dr. René Castro Lillo, quien recibió esta semana a un nuevo grupo de cinco estudiantes (de un curso de 45 en total), quienes se alternan durante el proceso, desarrollando actividades a través de la modalidad de metodologías activas de aprendizaje, en la sede regional del servicio. El profesional valoró la relación interinstitucional con la UMAG, cuyo convenio vigente les permite como referente técnico especializado potenciar también el posicionamiento académico en materia médico legal y ciencias forenses.

El Dr. Castro resaltó el diseño de una experiencia académica integral enfocada a los estudiantes de medicina de la UMAG, única en regiones, al consolidar y poner en valor los conocimientos y experiencia de sus profesionales, peritos y técnicos y administrativos de las cuatro áreas periciales. Destacó que esta modalidad de aprendizaje permite a los jóvenes pasantes estimular la discusión, el análisis y el trabajo en equipo, plasmado esto en un caso clínico simulado, cuya resolución apelará a todos los aprendizajes incorporados en este proceso.

Una positiva opinión de esta iniciativa, expresaron los y las estudiantes participantes, subrayando el recibir un aprendizaje en distintas áreas en una infraestructura moderna, grata y luminosa. Amanda Morales Saa, estudiante de Porvenir, señaló que tenían una visión preconcebida “más sombría” de este servicio, en base a películas o series, encontrándose aquí con un verdadero quirófano en la sala de autopsias y “bien iluminado”. Se mostró interesada también en este campo de acción: “siempre me ha llamado la atención el trabajo que se hace, la investigación, el cómo con pruebas histológicas uno puede llegar a un diagnóstico post mortem”.

Francisca Méndez Castillo, procedente de Los Ángeles (Región del Biobío), destacó el acceder a una visión completamente distinta de la medicina, “un mundo totalmente paralelo que jamás imaginamos de esta manera, uno está acostumbrado al paciente y a la familia. Y ahora estamos como del otro lado, de qué pasó después o en tal lugar. Muchas veces acá se les dan respuesta a ciertos sucesos que no las tienen. Me llama mucho la atención igual el tema como de buscar respuestas donde no las hay o donde nunca estuvieron”.

Por su parte, el Dr. René Castro se mostró gratamente complacido por el desarrollo que ha significado para su servicio a nivel regional esta vinculación con el mundo académico, viéndose también beneficiados con el interés de estudiantes de internado, de séptimo año de medicina, que han optado por desarrollar actividades formativas durante un mes en la Unidad de Tanatología de su sede regional, experiencia que esperan que se pueda repetir en un futuro cercano.

PUNTA ARENAS, 12 de octubre de 2023.-