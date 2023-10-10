DIRECTEMAR declara cierre del Puerto de Punta Arenas para el tráfico de naves menores
FECHA MEDICIÓN METEOROLÓGICA: 09/10/2023 23:50 horas.
VIENTO: 4.3 nds SSW
TEMPERATURA: 2.7° C
PRESIÓN: 1004.5 hPa
TIPO: FRENTE ATRAQUE
NOMBRE INSTALACIÓN: MUELLE
NAVES CON RESTRICCIÓN: NAVE MENOR
ÁREAS DE RESTRICCIÓN: FUERA DEL LÍMITE DEL PUERTO
OBSERVACIÓN: SE ESTABLECE CONDICIÓN DE TIEMPO VARIABLE, CERRADO PARA EL TRAFICO DE NAVES MENORES FUERA DE LOS LIMITES DEL PUERTO DE PUNTA ARENAS.
INFORME METEOROLOGICO MARITIMO PARA BAHIA DE PUNTA ARENAS.
VALIDO DESDE 090800 HASTA 092000 HORA LOCAL. SITUACION SINOPTICA: INESTABILIDAD POSTFRONTAL. PRONOSTICO: NUBLADO A PARCIAL, VIS 10 KM CHUBASCOS DE NIEVE, VTO W/SW 20/25 NDS RACHAS 35 NDS DISMINUYENDO FIN DEL DIA SURWESTE 15/20 NDS, MAR RIZADA A MAREJADILLA EN BAHIA CON ROMPIENTE EN BORDE COSTERO. TEMPERATURA MAXIMA PROBABLE : 6.0 ºC. APRECIACION VALIDA DESDE 092000 HASTA 100800 HORA LOCAL. INESTABILIDAD POSTFRONTAL A MARGEN ANTICICLONICO, PARCIAL A NUBLADO, VIS 10 KM CHUBASCOS DE NIEVE, VTO SURWESTE 10/15 NDS RACHAS 30 NDS, MAR MAREJADILLA A RIZADA EN BAHIA CON ROMPIENTE EN BORDE COSTERO.
Fuente: Información Proporcionada por Estación Automática del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile. https://sitport.directemar.cl/#/meteo