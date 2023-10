En diciembre se iniciarán en el centro de Punta Arenas, los trabajos de construcción de la nueva Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes

Avanzan las obras del proyecto para construir el nuevo Archivo y Biblioteca Regional en Punta Arenas. El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, y Director Regional #ArquitecturaMOP, Jorge Cortes, informaron que en diciembre de este año, se iniciarán las obras de esta iniciativa que involucra la restauración y puesta en valor del ex complejo penitenciario, ubicado en el centro histórico de la capital regional.

Este emblemático Proyecto que forma parte de la cartera del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas de Magallanes desde 2016 involucra una superficie total de aproximadamente 5.500 metros cuadrados.

Los Trabajos consideran la restauración de las edificaciones patrimoniales de la ex Penitenciaría y la ex Gendarmería tanto en fachada como interiores, la demolición de elementos no originales y la ejecución de una ampliación mediante una edificación de obra nueva emplazada en calle Chiloé, utilizando una arquitectura contemporánea que respeta la volumetría de las construcciones originales.

Respecto a los trabajos de restauración patrimonial del antiguo complejo carcelario, se contempla la recuperación de la fachada hacia calle Waldo Seguel, donde se emplazará la zona administrativa y de control de acceso a la Biblioteca. En tanto, el patio interior de la ex cárcel mantendrá sus características originales y albergará la sala de lectura, mientras que las celdas se adecuarán como lugares de estanterías referenciales y sectores privados para el estudio.