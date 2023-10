Exitosa Jornada de Cefalea se desarrolló en el Hospital Clínico de Magallanes

Con más de 60 asistentes, profesionales y técnicos de la salud, se desarrolló la primera Jornada de Cefalea en el Hospital Clínico de Magallanes (HCM) organizado por el equipo de neurología del HCM, con el apoyo del grupo de trabajo de cefalea de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN), con el objetivo de abordar temáticas relacionadas con este recurrente motivo de consulta de la población.

“La cefalea se refiere a dolor de cabeza, y hay muchos tipos de cefalea. Hay primarias, que no tienen una causa estructural, no hay tumor, hemorragia, fractura, trombosis, etc. Son cefaleas tensionales que todos hemos vivido en situaciones de estrés o migrañas, por ejemplo, pero hay otras cefaleas que requieren de mayores estudios y es nuestro deber como personal de salud, saber diferenciarlas para darle la mejor atención a los pacientes”, explicó el Dr. Ramiro Fernández, neurólogo jefe de la Unidad de Neurología del HCM.

La jornada “enfoque práctico en cefalea – hacia una mirada integral”, abordó temáticas como el tratamiento general de pacientes con cefalea, cefaleas secundarias en adultos y niños, derivaciones oportunas, enfrentamiento de la cefalea en los servicios de urgencias, casos prácticos y más.

Sonia Cabezas Arcia, médico general del Cesfam Juan Lozic en Puerto Natales, agradeció la oportunidad. “Me inscribí en el curso porque como médicos, debemos estar actualizados para dar a mejor atención a nuestros pacientes. Nos actualizaron en los fármacos que se usan para esta patología y todo lo aprendido, es solo para mejorar nuestra atención”, señaló.

Por su parte, María Ignacia Muñoz Armijo, interna de séptimo año de medicina de la Universidad de Magallanes, enfatizó en la importancia de contar con estas instancias de aprendizaje. “Es un tema que vamos a ver todos los días como médicos generales o especialistas, y por ello, debemos saber derivar en caso de alertas o banderas rojas porque es muy común, y no se nos puede pasar”, concluyó.

Los expositores de la jornada fueron: Dr. Ramiro Fernández, Dr. Álvaro Vidal, Dr. Alex Espinoza, Dr. Alberto Millar, Dr. Fernando Hormazábal, Dr. Alberto Vargas y Dra. Karin Kleinsteuber.