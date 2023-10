Informe de SERNAPESCA: 40 % de concesiones salmoneras tienen causal de caducidad y podrían ser retiradas por la Subsecretaría de FF.AA.

De las 1134 concesiones salmoneras en el país, 457 tienen causal de caducidad. Mowi tiene 115 de sus 149 concesiones en esta condición; y AquaChile -de AgroSuper- 93 de 295. Al estar en el borde costero, a cargo de la Armada, el Ministerio de Defensa podría retirarlas.

A comienzos del presente mes de octubre, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) informó al Consejo Regional de Los Lagos sobre las concesiones acuícolas destinadas a cultivo de salmones que reportaban causales de caducidad. A nivel nacional, el servicio reportó 457 concesiones de la industria salmonera que podrían ser retiradas por el organismo a cargo, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA).

Para ponerlo en perspectiva, según el último informe de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) sobre concesiones otorgadas, hay un total de 1134 concesiones acuícolas destinadas a cultivo de salmones a septiembre de 2023. Esto significa que el 40,3 % de las concesiones de la industria salmonera podrían caducar si la SSFFAA lo requiere.

Al respecto, cabe señalar que según la Ley de Pesca una concesión puede caducar si es que no comienza a operar en el primer año tras ser entregada o si es que no reporta actividad por dos años consecutivos.

En primer lugar se ubica AquaChile, compañía salmonera de AgroSuper, perteneciente a la familia Vial Concha. En suma, AquaChile reporta 295 concesiones para salmonicultura de las cuales 93 tienen causal de caducidad según el informe.

Al segundo lugar escala la salmonera noruega Mowi, la cual resulta ser la empresa con mayor porcentaje de concesiones con causales de caducidad. Del total de 149 concesiones entregadas por el Ministerio de Defensa, Mowi mantiene 115 con causales de caducidad. Vale decir, el 77,2 % de la compañía transnacional podría ser retirado si la SSFFAA así lo dispusiera.

En tercer lugar queda la japonesa Cermaq, controlada por el grupo Mitsubishi. De 113 concesiones reportadas por Subpesca en septiembre, Sernapesca informó que 44 están sujetas a caducidad.

a partir de estos datos se pudo geolocalizar la ubicación de los centros de cultivos y su respectiva región. De los 457 centros con causal de caducidad, 240 se encuentran en Aysén, 189 en Los Lagos y 28 en Magallanes, más otros cuatro de los que no se pudo determinar su ubicación exacta. Utilizando información de la Subpesca se pueden visualizar los siguientes mapas en que cada punto rojo indica la ubicación de la concesión con causal de caducidad.

Mapa de concesiones con causal de caducidad en Los Lagos.

La visión del territorio: un mercado de concesiones

Interferencia conversó con el lonko de la comunidad Pu Wapi y miembro del Comité Bentónico de la Región de Aysén, Daniel Caniullán, sobre las concesiones con caducidad en el área de la Reserva Nacional Las Guaitecas, donde trabaja como buzo mariscador.

Al respecto, Caniullán comenta: «Nosotros siempre estamos trabajando en todo el territorio, y donde estos tipos no están funcionando, no hay nada. Aparecen en el sistema de la Subsecretaría de Pesca, pero en la práctica vas al punto exacto y no hay nada. Esas son las 400 concesiones que están con causal de caducidad».

Con los datos de Sernapesca en mano, se realizaron consultas a la Subsecretaría para las FF. AA. para conocer sobre el proceso de cierre de las concesiones salmoneras.

Desde la SSFFAA comentaron que Sernapesca debe informar sobre las concesiones que registran periodos de no operación o inactividad a la Subsecretaría, pero que “dicha situación de ‘no actividad’ no siempre significa una causal de caducidad”.

Al respecto, desde la cartera afirmaron que “la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tiene la obligación, sobre cada uno de los casos informados por Sernapesca, de verificar las posibles coberturas legales que puedan justificar la falta de actividad de las concesiones acuícolas informadas”.

“A modo de ejemplo, algunas de estas coberturas legales son: ampliación de plazo de paralización voluntaria de actividades, contenida en el artículo 69 bis de la Ley General de Pesca y acuicultura, y permisos excepcionales derivadas de la Pandemia por Covid 19”, señalaron.

Según la Subsecretaría, el Gobierno ha impulsado el trabajo vinculado a la Zona Costera y la tramitación de caducidades. “Desde marzo de 2022 a la fecha, se completó la total tramitación de más de un centenar de procedimientos de caducidades de concesiones acuícolas, lo que significa una importante alza respecto a los años anteriores. Entre 2018 y 2021 se completó la total tramitación de solo 28 procedimientos de caducidad”, afirmaron.

De todas formas, la SSFFAA asegura que el proceso de tramitación de caducidades es más complejo que dejar de operar por un periodo, ya que “los concesionarios pueden presentar coberturas legales que justifiquen los periodos de no actividad”, siendo respaldados por la ley.

Fuente Interferencia.