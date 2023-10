Investigador de Magallanes Ricardo Rozzi recibe premio por su aporte a las Areas protegidas

Se trata del director del Centro Internacional Cabo de Hornos, CHIC, y también académico de la U. Magallanes, Ricardo Rozzi, quien recibió el galardón de parte de la Fundación Áreas Protegidas, junto al Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal y con el apoyo de la ONG The Pew Charitable Trusts.

Hace más de veinte años que el investigador Ricardo Rozzi ha dedicado su línea de investigación a la conservación de la biodiversidad y de especies. Como parte de su trayectoria y el aporte que ha generado, el académico recibió hoy el reconocimiento a la gestión de áreas protegidas 2023, en la categoría ciencia. La distinción fue para aquellas personas u organizaciones que se destacan por su labor en investigación científica y que fortalezcan la gestión de áreas protegidas.

Esta es la primera versión de este reconocimiento creado por la Fundación Áreas Protegidas, junto al patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el apoyo de la ONG The Pew Charitable Trusts. Por medio de esta instancia, se busca valorar, visibilizar y galardonar tanto a personas como organizaciones que han contribuido a la gestión de estas unidades, las áreas protegidas públicas, privadas, terrestres o marinas de Chile.

La labor del director del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC, por sus siglas en inglés), Ricardo Rozzi, se ha enfocado en la protección de la biodiversidad. Como parte de su trabajo, por ejemplo, elaboró en conjunto, con otros académicos, el libro “Fundamentos de Conservación Biológica: Perspectiva Latinoamericana”, de gran referencia en Latinoamérica.

Actualmente, el 37% de la superficie nacional se encuentra bajo alguna figura de conservación marina o terrestre. Una de ellas, es la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos en el 2005 y el Parque Marino Islas Diego Ramírez/Paso Drake en el 2019. Este trabajo fue parte del esfuerzo de la comunidad local de la zona y de investigadoras e investigadores como Rozzi.

“Estoy muy agradecido por este reconocimiento”, explicó el también académico de la Universidad de Magallanes y de la Universidad de North Texas. Asimismo, el investigador apuntó que en la materia hay varias prioridades, a su juicio, entre ellas, “hacer conversar los sectores sociales, económicos y de conservación y no tenerlos separados, y eso no es fácil, pero con una zonificación y planificación territorial se puede lograr. Por ejemplo, que frene la parcelación indiscriminada, que no toma en consideración las cuencas y lo que trae es un loteo, con un núcleo muy fácil y rápido, pero que lleva a pérdidas económicas, porque se degradan las cuencas que están en el agua, un caso de esto es lo que está pasando en la Cordillera en Talca, donde se está loteando”.

Rozzi insiste en que no se trata de “impedir el parcelamiento, ni la actividad económica, pero es necesario hacerlo en un marco de planificación territorial, que en este momento no existe”.

Encuentro por la biodiversidad

La actividad se realizó en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Áreas Protegidas y Comunidades Portal, y que se desarrolló en el Centro Cultural La Moneda, lugar donde asistieron autoridades de gobierno, científicos, comunidades locales e indígenas y organizaciones de la sociedad civil.

La realización del evento, se suma a la reciente promulgación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la aprobación del Día Nacional de Áreas Protegidas, distintos esfuerzos que encaminan al país al fortalecimiento en la gestión de estas unidades, y de paso su conservación.