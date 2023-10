La primera victima en una guerra es la verdad | Juan Salvador Miranda | Opinión

“Periodismo es publicar algo que molesta a alguien. Todo lo demás es relaciones públicas” George Orwell

Vemos el horror por las redes sociales, ataques terroristas, atentados, bombardeos a lugares con civiles, pero no existe contraste de las noticias, no existen fuentes fidedignas, parece que hoy todo está dominado por miembros de las barras bravas, donde no existe pensamiento crítico.

Quizás estamos inmersos en una lógica donde ya no se lee, no se discute y donde la critica y autocritica cada vez es más limitada.

Entiendo de que en una guerra la primera victima es la verdad, pero tan deshumanizados estamos porque la lógica del video juego domina nuestra realidad.

Los integristas Islámicos no buscan la paz. optan por una guerra que nadie pide, ellos son un grupo no son la autoridad Palestina.

Las redes sociales se han copado de noticias falsas y de posverdad, la guerra que inicio una de las potencias más grandes contra un pueblo que no tiene ejercito es terrible.

Pero el público ve esta situación como si fuera un partido de futbol, no importan las vidas humanas.

Se parece instalar una lógica muy rara, de que hay muertos que valen mas que otro muerto, o sea muertos de primera y de segunda y eso es inmoral.

Vemos un genocidio por la TV y por las redes sociales y a nadie parece importarle de que las noticias falsas crean una realidad paralela.

Cuesta entender eso, pero es decir toleramos la banalidad del mal.

Estamos en una guerra donde se violan todos los tratados internacionales y el publico justifica eso diciendo “Algo abran hecho”.

Las noticias falsas: «Hay armas de destrucción masiva en Irak», «Siria usó armas químicas contra población civil» o «Rusia voló su propia infraestructura de gas» llega «Los malvados terroristas de Palestina asesinan a 40 bebés en Israel». Y los medios las viralizan sin contrastar.

Tanto los integristas Islámicos como el Conservador gobierno de Israel, combaten una guerra donde no importan los civiles y eso es terrible.

No hay que confundir el legitimo derecho de la creación de un estado Palestino, con la lucha que realiza el Integrismo, tampoco hay que condenar al pueblo de Israel por las decisiones de sus líderes.

Hay que contextualizar esta frase: «Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido». Malcolm X.

Decir que la culpa del exterminio que está haciendo Israel es culpa de Hamás, es de una crueldad tremenda, algunos medios repiten constantemente eso y sinceramente es horrible.

La violencia es una constante en el conflicto árabe-israelí desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Son tres cuartos de siglo siendo uno de los lugares más inestables del mundo.

Israel está cometiendo en la práctica una masacre indiscriminada sobre l@s palestinos en Gaza. Y lo grave es que esto está sucediendo a los ojos del mundo entero y refleja la banca rota del derecho internacional.

Son días amargos en que la humanidad cada vez es mas fría. Urge humanizar y de una vez por todas parar este conflicto.

Hoy día vemos un periodismo servil al poder, que miente, que confunde, que crea una posverdad. Por eso es necesario recurrir a las fuentes, contrastar la información.

Hay que trabajar por la paz duradera y dejar de promover la guerra, ya que con una guerra no ganan los ciudadanos solo ganan los fabricantes de armas.

Nunca hay que olvidar de que la primera víctima de la guerra es la verdad.

Recomiendo escuchar: “LA BASE” Programa de datos, análisis, contrainformación y actualidad política presentado por Pablo Iglesias.

Recomiendo ver: The Gatekeepers es un documental dirigido por Dror Moreh en el año 2012. Los 95 minutos de documental se centran en la experiencia de seis miembros de Shin Bet. Shin Bet es el servicio de inteligencia y de seguridad del estado de Israel. Sorprende mucho la honestidad de las declaraciones y las posturas frente al tema de Palestina.