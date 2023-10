Municipalidad de Natales ejecuta obras de mejoramiento urbano y deportivo que suman más de 2 mil millones de pesos

Entre los proyectos se contempla la Avenida Santiago Bueras, el emblemático gimnasio del Club Natales y la Escuela de Villa Dorotea.



Una larga visita en terreno a diversas obras en ejecución, realizó la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, junto a la Secretaría de Planificación (SECPLAN), Dirección de Obras (DOM), Inspectores Técnicos, y los concejales, Marcelo Contreras, Jorge Vergara y Juan Ojeda, el pasado 24 de octubre.



En el recorrido las autoridades conocieron el estado de avance de los proyectos de mejoramiento urbano levantados por la Municipalidad de Natales a través de la SECPLAN, y cuya inspección de ejecución está a cargo de la DOM. Entre ellos, se encuentra el Mejoramiento y Construcción de Bancas en Avenida Santiago Bueras, Habilitación de Plazoleta ZOIT-Reserva de la Biosfera, la Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Natales, y la Conservación del Gimnasio de la Escuela Fronteriza Dorotea.



En dicha instancia, la edil comunal Antonieta Oyarzo señaló que “estamos accediendo a recursos del Gobierno Regional, del Ministerio de Educación y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a fin de generar espacios públicos adecuados con buena estructura urbana y mejorar la calidad de vida de nuestra comuna”.





Mejoramiento y Construcción de Bancas de la Avenida Santiago Bueras



A través de los Fondos Regionales de Inversión Local (FRIL) 2023 de Administración Directa del Gobierno Regional, la SECPLAN de la Municipalidad de Natales logró adjudicarse $83.881.000 para el proyecto “Mejoramiento y Construcción de Bancas de Avenida Santiago Bueras”.



El proyecto que ya se encuentra en ejecución, consiste en la reposición de 49 bancas, el mejoramiento de otras 27 existentes, la ampliación de 83 metros cuadrados de áreas de equipamiento, la instauración de 20 basureros y 14 jardineras, además del mejoramiento de la pintura en el espacio libre horizontal ubicado en la avenida.



Gracias a la mano de obra contratada, se otorgó empleo a 8 personas de la comuna. Con un periodo aproximado de ejecución de 6 meses, se espera terminar la obra en abril del 2024, teniendo como resultado un área urbana amigable para el tránsito de locatarios y turistas.



Sobre ello, el director de la SECPLAN, Jorge Nieto Montalba, puntualizó que “estamos haciendo un mejoramiento que es integral y complementario a la obra de la plaza Zoit. La idea es poder ir de a poco abarcando toda la Avenida Santiago Bueras. Hoy comenzamos del lado norte, y pensamos extendernos hasta la avenida España”.





Habilitación Plazoleta Zoit-Reserva de la Biosfera, Natales



Dentro del Plan de Acción de Zonas de Interés Turístico (ZOIT) Destino Torres del Paine, la Municipalidad de Natales, levantó el proyecto de Habilitación de la Plazoleta Zoit-Reserva de la Biosfera, el cual es financiado por el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU-ZOIT) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), por un monto de $ 59.738.400.



La obra ubicada en Avenida Santiago Bueras (bandejón central), entre las calles Nicomedes Guzmán y Avenida España, contempla la instalación de una plazoleta con elementos propios de la zona, el uso de rocas informativas multilingüe, sembrado de césped y de dos especies de árboles.



El objetivo del proyecto es consolidar este espacio de poco uso en la actualidad, otorgándole un carácter único a Puerto Natales con un pavimento estampado, mejoramiento de las áreas verdes, instalación de árboles de mediana dimensión, luminarias de tipo peatonal, y equipamiento urbano como escaños, basureros, bicicleteros, entre otros.



Luis Rogel, inspector técnico de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Natales, explicó que “este será una zona de interés turístico; por ello se generó este proyecto a través de la SECPLAN, para ornamental el sector”.



De cumplirse los plazos del contrato, la obra finalizará aproximadamente el 27 de noviembre del presente año.





Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Natales



Si se habla de proyectos emblemáticos para la comuna natalina, la obra de “Ampliación y Mejoramiento del Gimnasio del Club Deportivo Natales», es un claro ejemplo de ello. No obstante, la iniciativa que comenzó el 2018, presentó diversas irregularidades en su construcción, inhabilitando su utilización.



El pasado 12 de septiembre el Consejo Regional aprobó el aumento de recursos solicitados por la Municipalidad de Natales, equivalentes a alrededor de $311 millones de pesos, los que permitirán seguir con el proceso de remodelación y restauración del histórico gimnasio Natales. Es así, como el financiamiento del proyecto asciende a un total de $2.207 millones.



Entre los mejoramientos se considera la instalación de puertas de proyecto, cierro de madera, graderías fijas, calefacción, electricidad, combustible, marcado del gimnasio y cancha exterior, normalización de la red de agua potable, alcantarillado y red de gas, y otras obras menores de reparación general.



En su visita, la alcaldesa Antonieta Oyarzo, manifestó que “quiero reconocer la voluntad de los consejeros regionales, y por supuesto, del gobernador que tuvo la voluntad de autorizar el financiamiento para terminar en forma digna y adecuada esta obra. Como gestión municipal tenemos el compromiso de hacer las cosas bien, y para ello a veces se requiere harto tiempo; en eso nosotros hemos sido responsables y el Club Deportivo Natales será entregado en el tiempo debido”.



El patrimonial recinto, será entregado a la comunidad y socios, durante el mes de mayo del 2024, considerando un plazo ofertado de 200 días corridos.





Conservación Infraestructura Deportiva Escuela Fronteriza Dorotea



Las obras de infraestructura deportiva y escolar, son los lineamientos que la Municipalidad de Natales ha impulsado en la administración de la Alcaldía Ciudadana, más aún cuando de localidades rurales se trata.



La Municipalidad de Natales a través de la Corporación de Educación, Salud y Menores (CORMUNAT), levantó el proyecto de Conservación de la Infraestructura Deportiva de la Escuela Fronteriza Dorotea, el cual es financiado por el IND del Ministerio del Deporte por medio de un convenio de transferencia, que alcanza los $360.924.000.



La obra no solo beneficia a los 14 niños y niñas que pertenecen al establecimiento educacional, sino que a toda la comunidad de Villa Dorotea. Consiste en la reposición total del piso, la incorporación de tribunas retráctiles cuya capacidad será de 200 personas, la remodelación de los camarines, el mejoramiento de los baños con incorporación de agua caliente, cambio de luminarias adecuadas al ejercicio deportivo, y la integración de un sistema de canalización de aguas lluvias perimetral para evitar futuras inundaciones.



Ignacio Braña, inspector técnico de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Natales, precisó que “la idea es poder cumplir dentro de los plazos programados, el mejoramiento interior del piso, la envolvente térmica, camarines, baños y el mejoramiento exterior para el desvío de aguas lluvias”. Asimismo, se considera el mejoramiento integral de diversas terminaciones del recinto, como la pintura exterior e interior, pasillo, y la instalación de cámaras de drenaje.



La obra considera un plazo de ejecución de 150 días corridos, finalizando el 15 marzo del 2024. No obstante, es posible que existan ampliaciones de la fecha de término, considerando el tiempo de traslado de los materiales.