«No eres más o menos femenina por tener cáncer»: la experiencia positiva de Catalina Humeres

Es lo que Catalina Humeres, Ingeniera Agrónoma y sobreviviente de esta enfermedad, dice a todas las mujeres que actualmente están en esa lucha.

Los especialistas advierten que no solo la prevención de la enfermedad es relevante, sino también, la salud mental de quienes ya están diagnosticadas.

Octubre, Santiago 2023.- En 2019 Catalina Humeres, de 37 años le ganó la batalla a un agresivo cáncer de mama; en este camino conoció a muchas mujeres que no tenían su misma condición económica y decidió armar una red de apoyo que cubriera esas necesidades que nadie más comprende.

En esta ruta detectó desde mujeres que no tenían dinero para sus exámenes hasta quienes decían haber perdido toda su feminidad por la caída de su pelo, pestañas y cejas. “Yo a ellas siempre les decía: no eres más o menos femenina por tener cáncer y me animé a demostrárselos”, cuenta Catalina.

La joven decidió crear la iniciativa social llamada “Pasa la caja”. Una cesta que contenía todo lo que una paciente con cáncer pudiese necesitar; gestada y obsequiada con la empatía de una sobreviviente para quien quisiera comprarla y regalarla.

Esta caja tenía en su interior un turbante, ropa interior, prótesis, agenda para los controles, aceite para el pelo que se cae con las quimioterapias, aros y maquillaje. Incluso Humeres llegó a incluir dinero para quienes no podían costear de manera particular sus exámenes y los necesitaban con prisa. “Y es que de pronto, se habla mucho de prevención y se olvida de quienes padecen la enfermedad, a quienes paradójicamente se les aconseja no bajar los brazos y vivir con energía”, agrega la joven.

Palabras que son reafirmadas por Jade Ortiz, Psicóloga Clínica y docente de la Universidad Santo Tomás, quien asegura que la salud mental de las pacientes diagnosticadas es tan importante como una quimio o radioterapia.

“Cuando se trabaja el estado emocional y los procesos asociados a la salud mental, hay un mejor pronóstico en el tratamiento y en la recuperación. Por eso es muy importante trabajar en el apoyo a las pacientes con estrategias como: relajación, risoterapia, mejorar la autoestima o estrategias mindfulness, entre otras cosas. Todas éstas ayudan a transitar por esta enfermedad como persona y como mujer”, explica la especialista.

Respecto a la feminidad asociada a la belleza, la académica detalla que las mujeres la enfrentan de distinta manera y expone que “lo que más afecta a las pacientes es sentir la lástima del entorno, por lo que es recomendable que este sentimiento sea reemplazado por la compasión, que es aliviar el sufrimiento del otro. Esto se logra acompañando desde la normalización de la belleza y compartiendo esta nueva forma de verse y sentirse como mujer”.

Un tema que se aborda en especial a nivel mundial por estos días, dado que octubre es considerado un mes “rosa”, dedicado a crear consciencia y sensibilización sobre el Cáncer de Mama; uno de los más comunes y letales en mujeres alrededor del mundo.

Los especialistas llaman a no bajar la guardia ante la prevención y los chequeos mensuales o anuales, según sea el caso; y a los círculos cercanos de las pacientes, a velar por su salud mental como un cuidado de suma importancia.

Catalina Humeres, venció el cáncer y hoy apoya a mujeres través de @PasaLaCaja, la misma que la llevó a ser finalista de la iniciativa social Nuevos Héroes hace dos años y que este 2023, nuevamente busca hacer visibles a personas que de manera desinteresada hacen el bien a sus comunidades. Las postulaciones se recibirán hasta el 20 de octubre en www.nuevoshéroes.cl.