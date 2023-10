Presentan querella contra el Director de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, ante grave caso de maltrato de una estudiante

En el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir se presentó una querella por los delitos de maltrato relevante a menor de 18 años, lesiones leves y menos graves. El libelo tiene relación con un caso de bullying en contra de una alumna del Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, cuyas hostigadoras son estudiantes del mismo establecimiento educacional. Por lo mismo, el recurso legal va en contra del director de dicho recinto, Víctor Hugo Barría Vargas, a quien en el escrito se le acusa de no tomar cartas en el asunto.



El relato de los hechos en la querella, presentada en representación de la familia por el abogado Robinson Quelín y declarada admisible por el Tribunal, señala que el 28 de septiembre de 2023 se realiza una denuncia por parte de la querellante, ante la Tercera Comisaría de Carabineros de Porvenir, por hechos constitutivos de vulneración de derechos en una joven de 13 años de edad, consistentes en la agresión física de la que fue víctima en dependencias de la Escuela Bernardo O’Higgins.



En concreto, se dice que la hija de la querellante fue agredida física y psicológicamente por otras alumnas del referido establecimiento educacional, logrando identificar a dos adolescentes, en donde una de ellas de forma repentina le propina golpes de pies y puños a la víctima, azotando su cabeza contra el suelo, siendo separada por otra estudiante del colegio.



Posteriormente, cuando la querellante y la víctima salen de la oficina de la inspectora, llega la otra joven identificada como agresora junto a su progenitora, “y le grita ‘Tu hija es una maraca’ entre otras descalificaciones en su calidad de mujer y madre, y le grita: ‘donde te vea te voy a sacar la cresta’.



“Los hechos constitutivos de violencia que sufre la hija de la querellante no son desconocidos por parte del querellado, en su calidad de Director de la Escuela Bernardo O’Higgins, quien ha sido informado de manera reiterada por parte de los progenitores que su hija es víctima de acoso en contexto educacional y hostigamiento por parte de las adolescentes compañeras de curso y de la escuela donde asiste.



Los hechos de violencia física y psicológica son recurrentes en el establecimiento educacional que dirige el querellado, no solo respecto de la víctima de autos, sino que también respecto a otras alumnas, estima mi parte que, su acción u omisión constituye un ilícito, como lo prescribe el artículo 403 bis inciso final del Código Penal”, dice el escrito.



La querella finaliza indicando que los antecedentes sean puestos en conocimiento de la fiscalía local para que se efectúen las diligencias investigativas para esclarecer los hechos y se determinen responsabilidades penales.