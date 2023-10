Punta Arenas tiene la primera mujer tractorista en muelle | Crece cantidad de mujeres en trabajos portuarios

Las Seremis del Trabajo y de la Mujer y Equidad de Género, junto a la coordinadora regional de Chilevalora, visitaron a las trabajadoras portuarias en sus faenas del muelle Mardones.

A pesar del crecimiento, apenas hay un 10% de mujeres en el rubro portuario, por tanto, las autoridades reconocieron el amplio desafío existente en esta área.



Punta Arenas, 19 de octubre de 2023.- Fomentar y promover la incorporación de mujeres en sectores económicos no tradicionales para ellas es uno de los objetivos prioritarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Por ello, a partir de la labor que realiza ChileValora en el levantamiento de perfiles para certificación de competencias laborales en el rubro marítimo-portuario de Magallanes, la SEREMI del Trabajo, Doris Sandoval Miranda; junto a la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Obando, visitaron a un grupo de trabajadoras portuarias de la zona, conociendo su historia y constatando el aumento en el número de mujeres que se han incorporado a este rubro.

La visita fue gestionada por la coordinadora regional de ChileValora, Marilyn Cárdenas González, en conjunto con las trabajadoras del sindicato Sitramp Punta Arenas; la empresa Ultraport y la Empresa Portuaria Austral (Epaustral). En la instancia, las autoridades conocieron el trabajo de la primera mujer tractorista de puerto en Magallanes, Evelyn Santana García, quien mostró con orgullo la función que realiza desde hace cuatro años.

“Ha sido un desafío bastante grande, bonito y, a la vez, difícil, porque como es un rubro más orientado a los hombres, ha sido un gran desafío, al menos para mí. Pero también, me siento muy orgullosa, contenta por mis logros, por estar haciendo un trabajo que, realmente, lo podemos hacer las mujeres también. Si nos lo proponemos, lo podemos hacer, así que me siento muy orgullosa por eso”, destacó Evelyn.

Para la autoridad laboral, estas trabajadoras son pioneras a nivel nacional y un ejemplo para otras mujeres que tengan el interés y la inquietud de incorporarse a un nuevo espacio de trabajo que, además de llamativo, es estratégico para la economía local.

“Hemos tenido una interesantísima visita, conociendo la faena portuaria. Hemos estado acompañadas por dirigentas sindicales que están abriendo un camino distinto para diversificar este puerto e incorporar más mujeres. Fuimos testigos también de cómo la faena portuaria se abre a la entrada de más mujeres y hemos conocido la experiencia de mujeres que ya están desarrollando actividades con un alto nivel de complejidad en el manejo portuario. Las hemos conocido, las felicitamos y les comentamos que, como Gobierno, estamos comprometidos/as con el desarrollo de los puertos en Magallanes al servicio del trabajo decente y de la incorporación de las mujeres”, expresó Sandoval.

En este mismo sentido, la SEREMI de la Mujer señaló que, a partir de esta visita, se iniciará una línea de trabajo específica con trabajadoras portuarias que buscará, entre otras cosas, el mayor ingreso de mujeres al área, las necesidades de capacitación y la certificación de competencias.

“Hoy conocimos la experiencia de mujeres que trabajan en este puerto, que están abriendo caminos a otras mujeres. Sin embargo, también constatamos que tenemos un gran desafío, porque son solamente un 10% de mujeres trabajando en este rubro. Por tanto, como Ministerio queremos seguir trabajando para incorporar más mujeres en trabajos no tradicionales. Así que ofrecimos en esta oportunidad la asesoría para derribar barreras y felicitamos a estas mujeres pioneras que están trabajando en el rubro portuario”, señaló la SEREMI de la Mujer.

La presidenta del sindicato eventual Sitramp de Punta Arenas y directora de Cotraporchi, María Pérez Paillacar, valoró la visita de las autoridades y, particularmente, la presencia de ChileValora en la región, destacando la oportunidad de certificación en el área.

“Mi cargo dentro del rubro portuario es capataz de patio. Es súper importante que las seremis hayan podido conocer nuestro trabajo para seguir impulsando el rubro portuario entre nuestras nuevas generaciones. También hicimos la invitación a ChileValora, porque para continuar potenciando nuestra labor, es necesario no sólo tener la experiencia, sino que, también, poder certificar esa experiencia como mujeres portuarias y eso es lo que pudimos conversar y abordar como trabajo el día de hoy”, expuso la dirigenta sindical.

En esa línea concreta se está desarrollando la labor de ChileValora en la zona, que por primera vez está presente a nivel regional, haciendo el levantamiento de las necesidades de mujeres esta área.

“Si bien es cierto, tenemos bastantes certificaciones en el área en la región, hoy es super importante poder reconocer el trabajo que realizan las mujeres en el puerto y también, de acuerdo con nuestros perfiles, poder apoyarlas para que se puedan capacitar más mujeres y apoyarlas en su certificación. Por tanto, el trabajo de ChileValora en la región consiste en trabajar muy de la mano con sus dirigentas sindicales para determinar los perfiles que hoy nos faltan para poder certificar”, expuso la coordinadora de ChileValora.

En Magallanes, en las labores que se realizan en los puertos de Punta Arenas, trabajan 15 mujeres en labores portuarias a las que antiguamente se dedicaban únicamente los hombres. Este avance paulatino a nivel regional da cuenta de la posibilidad que hoy están teniendo las mujeres de especializarse y trabajar en este tipo de funciones y también de una necesidad latente de ellas por incorporarse a labores no tradicionales.