Que la guerra no me sea indiferente | Ernesto Sepúlveda | Opinión



Amigos y amigas, escribo estas líneas embargado por una profunda pena, al igual que ustedes, estoy impactado por los hechos que hemos conocido, primero el ataque terrorista a territorio de Israel, con múltiples muertos y heridos de población civil, y más recientemente, la cruenta represalia militar sobre la franja de Gaza. El horror de los jóvenes que fueron sorprendidos mientras disfrutaban de un festival de música, las familias que les fueron arrebatados sus hijos e hijas, víctimas de secuestro.

Y luego las bombas cayendo sobre un territorio densamente poblado, donde habita el pueblo palestino, y que carece de ejército o fuerzas militares. No creo que con lo que hemos vivido en Chile en los últimos cincuenta años, podamos permanecer inermes, ante el mal desatado sobre tantas víctimas inocentes. No voy a ahondar aquí en el origen del conflicto árabe-israelí, porque de esa materia se ha escrito bastante, y lo que abunda son las posturas partisanas de lado y lado.

Yo simplemente, abogo por la paz, al igual que sienten millones de personas por todo el mundo, que no sea el poder militar, el que determine el destino de los pueblos. Que de una vez por todas se escuche a los organismos internacionales, que llevan décadas advirtiendo, del polvorín que se está formando en medio oriente. En Chile somos privilegiados, vivimos en una sociedad libre y democrática, y hemos aprendido, no sin dolor, a resolver nuestras diferencias conversando, y si no, votando en las urnas.

En nuestro suelo reside la mayor comunidad palestina, fuera de su país, también residen en Chile, miles de personas de ascendencia judía. Todas estas personas conviven en paz, cohabitan en nuestro territorio, aceptando nuestras reglas, nuestros usos y costumbres. Lo hace posible, una sociedad laica, tolerante, donde la libertad de culto se respeta, desde los orígenes de la república. La inmensa mayoría de las personas de origen árabe o palestino, están por la paz y la convivencia pacífica.

Del mismo modo, sucede con la población israelí. Lamentablemente, por un lado, en el extremo, existen líderes de movimientos terroristas, que propugnan la destrucción del estado israelí, y la muerte de los judíos y cristianos, estos liderazgos acallan e invisibilizan, a liderazgos moderados, que no están por la muerte y destrucción. En el otro extremo, un liderazgo autoritario y ultra conservador, conduce Israel con mano de hierro, impulsando una guerra sin cuartel, y sin respeto a regla alguna.

Ambos extremos, se retroalimentan. El ataque terrorista ha fortalecido un liderazgo israelí, que estaba en una baja en su popularidad, y en medio de múltiples críticas. Hoy el tambor del combate, no para de sonar, y prestos están miles de jóvenes, hombres y mujeres, a marchar a la batalla. Pasó desapercibido, la información que daba cuenta, de una notificación del gobierno egipcio al gobierno israelí, de que se preparaba un ataque a su territorio. Una información confirmada por el gobierno israelí, que habría tomado conocimiento semanas antes, sin haber tomado ninguna acción. La máquina de inteligencia y de guerra más acerada del mundo, fue sorprendida de la forma más alevosa y cruel, y nadie da explicaciones, ni paga las consecuencias. Se sabe que un mando medio, asumió la responsabilidad, renunciando a su cargo. Pero el liderazgo principal, no da pie atrás, y ya anuncia que el mapa de Gaza va a cambiar por los próximos cincuenta años.

La muerte y destrucción, afecta como ha sido siempre, a los más débiles, a los más dependientes, los niños y niñas, los adultos mayores, los enfermos. El asedio sobre la franja de Gaza, rompe con todas las convenciones internacionales sobre la guerra, se ataca a civiles desarmados, una población que cuenta con más de un millón de niños y niñas. Ellos sufren hoy con sus padres, el sitio de Israel. A la usanza medieval, se ha cortado los suministros de agua, comida, también el gas y la luz eléctrica, intentando doblegar a una población palestina, que ha vivido bajo asedio los últimos 75 años. Nada bueno, saldrá de este capítulo del conflicto, ni Israel podrá destruir totalmente a los grupos terroristas, que por esencia no se comportan como ejércitos convencionales, ni los grupos radicales islámicos, van a conseguir su objetivo de destruir el estado de Israel. Estados Unidos y la Unión europea, se han cuadrado detrás de Israel, sin critica ni cuestionamiento alguno, y el liderazgo militar israelí actúa en consecuencia, desatando un ataque por aire, mar y tierra, sobre un territorio sin defensa alguna.

Veo dormir a mis hijos, en la tranquilidad y el silencio de la noche de Punta Arenas, pienso en mi hermana que vive en Israel, y que debe estar alerta a las alarmas de ataque con misiles, para ir los refugios. Pienso en las mujeres y en los niños de Gaza, sintiendo el terror de las explosiones y las llamaradas. Pienso en el misterio que entraña, que, en la tierra considerada santa, por las tres grandes religiones monoteístas, no pueda reinar la paz, y, por el contrario, viva presa de las furias de la sangre y el dolor, desde hace siglos. En la tranquilidad de la noche magallánica, elevo una oración pidiendo porque vuelva la paz, y cesen las balas y las bombas.

Amigos y amigas, que la guerra no nos sea indiferente.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 16 de octubre 2023.-