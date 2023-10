Se conmemoró el centenario del regimiento Lanceros de Puerto Natales

El pasado 29 de septiembre, con presencia del Comandante en Jefe del Ejército, se realizó en Puerto Natales la conmemoración del bicentenario del “Lanceros”, actual Destacamento Acorazado Nº 5 del Ejército de Chile.



A pesar de no existir un continúo histórico, se puede rastrear el origen de la Unidad militar al año de 1823, fecha en que la caballería montada es consolidada en Chile, a pesar que su presencia ha estado desde las épocas del otrora Imperio Ultramar Español.



Las diferentes acciones de esta unidad dan cuenta de una historia, la cual se forjó a lomo de caballo en distintos momentos de nuestra Patria. Los grupos de exploración montada en Magallanes del Ejército de Chile han sido claves, siendo el Grupo de Exploración “Magallanes” clave para tener presencia efectiva del Ejército en la década de 1930, para finalmente desembarcar en el vapor “Alejandro” en Puerto Natales, siendo el origen de lo que actualmente conocemos como el “Lanceros”.



Su rol en la soberanía efectiva de la Región de Magallanes ha sido clave, estando presente en distintos momentos críticos de la defensa nacional, como lo fue en la movilización ante la Crisis del Islote Snipe de 1958, Laguna del Desierto en 1965 y la Crisis del Beagle de 1978, ocasiones en donde el entonces Regimiento de Caballería Nº5 “Lanceros” estuvo en la primera línea de la defensa nacional, marcando a la comunidad Natalina y a aquella generación de militares que estuvieron desplegados en uno de los frentes más complejos y aislados en el marco de la Crisis de 1978.







Su participación en estas históricas y trascendentes instancias, en donde se marcó el devenir de Chile, hacen comprender la importancia de estos 200 años, en donde Puerto Natales con sus autoridades municipales y provinciales, homenajeo no tan solo al Destacamento Acorazado, sino también a aquellos hombres que en sus tiempos de juventud sirvieron como parte de “Los Centinelas de Última Esperanza”, siendo materializado con su participación en un desfile y homenajes por parte de la delegación presidencial en las personas de Remigio Jiménez y Gilberto Herrera.







Para el otrora Soldado Conscripto Luis Barrientos “esta fue una hermosa oportunidad, de formar nuevamente en nuestra unidad”, por otro lado para el ex Soldado Conscripto Pedro Ulloa “feliz y orgulloso de formar junto al Lanceros, espero que esto se repita”, ambos luciendo la medalla entregada el año 2019 en el homenaje a los Veteranos de 1978, realizada en el ex congreso nacional.







Voces desconocidas hasta la publicación del libro “1978. Operación Lanceros: Voces de los Centinelas de Última Esperanza”, obra liderada por el entonces comandante del Destacamento Acorazado Nº 5 “Lanceros”, la cual rescata testimonios y sentimientos de aquellos hombres que aún siguen inspirando a una unidad que trasciende tres siglos.