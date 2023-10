SEREMI de Educación de Magallanes visitó a docente jubilada Marcia Triviño en el Día Nacional de la Profesora y el Profesor

Ayer lunes, 16 de octubre, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, en el marco del Día de la Profesora y el Profesor, visitó en su domicilio en Punta Arenas a la profesora normalista Marcia Triviño Marais, que ejerció la docencia durante cuatro décadas, en distintas escuelas de la Región de Magallanes.

Hija de Manuel Triviño Ruiz y Berta Marais Méndez. Marcia recuerda que tras la muerte de su padre en 1953, la situación económica se puso compleja en su familia por lo que debió ingresar al internado del Liceo de Niñas. “Terminé mi sexto humanidades y un grupo de amigos de mi padre, que también era profesor, me apadrinaron y me enviaron a estudiar a Santiago, a la Escuela Normal Brígida Walker, donde fui a hacer el profesional por dos años. Salí el ´58 y me fui a trabajar a Puerto Natales”.

Con emoción recordó la estancia en esta ciudad, ya que allí conoció a su marido, el profesor Germán Hidalgo. También rememoró su paso por distintos establecimientos educacionales de Punta Arenas, para terminar sus últimos años de docencia en la antigua F-21, donde actualmente se encuentra el Liceo Juan Bautista Contardi.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, relató sobre la visita que “ha sido un momento muy especial, la colega Marcia Triviño no solo ha sido una profesora normalista que ha hecho una gran contribución en diferentes escuelas de la región, sino que incluso ya jubilada ha sido parte de la agrupación de profesoras, que siguen reuniéndose y trabajando por el bienestar del gremio. Ha sido un encuentro muy fraternal en donde recogimos sus vivencias en la ciudad de Puerto Natales, en la escuela de Agua Fresca, en escuelas de Punta Arenas, en las cuales estaba siempre muy presente la imagen de sus estudiantes. El saludo que le entregamos hoy, en nombre del Ministerio de Educación, lo hacemos extensivo a todas las maestras y maestros que han aportado en la formación de distintas generaciones de estudiantes en Magallanes”.