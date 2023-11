Campaña de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Cámara Nacional de Comercio busca enfrentar el comercio ilegal y fomentar la denuncia de la ciudadanía

El Subsecretario Vergara destacó que, a través del programa Denuncia Seguro Comercio, las personas pueden entregar información de manera 100% anónima sobre personas o bandas dedicadas al comercio ilícito y otros delitos asociados.

Con el objetivo de fortalecer el combate al comercio ilegal en la previa de las fiestas de fin de año, este lunes, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Cámara Nacional de Comercio lanzaron en San Bernardo una campaña que busca fomentar la denuncia de las personas o bandas dedicadas a este ilícito, a través del programa Denuncia Seguro Comercio de la SPD.

La actividad contó con la participación del Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, y el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quienes destacaron que Denuncia Seguro permite entregar información de manera 100% anónima y gratuita por medio de dos canales: el teléfono *4242 y el sitio web www.denunciaseguro.cl

Entre los delitos que se pueden informar en Denuncia Seguro está la distribución y venta de productos falsificados, la comercialización de productos ilegales y la existencia de lugares de acopio de productos ilegales. Los datos recibidos por el programa son analizados por un grupo de profesionales quienes luego la derivan al Ministerio Público para iniciar una investigación o agregarla a una ya existente.

La campaña lanzada en San Bernardo se enmarca en la fuerza de tarea contra al comercio ilegal, liderada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y en la que participan diferentes instituciones del Estado y el mundo privado. Esta instancia tiene entre sus objetivos mejorar las condiciones de seguridad en los sectores donde se desarrolla el comercio, generar un plan nacional de fiscalización, revisar la normativa en torno al comercio ilegal y desarrollar acciones que sensibilicen a la población sobre los riesgos asociados.

El Subsecretario Vergara destacó que se han realizado una serie de acciones para enfrentar el comercio ilegal y que se está reforzando el programa Denuncia Seguro con miras a las fiestas de fin de año. “La invitación es a que por medio del *4242 puedan hacer esta denuncia anónima y se encontrarán con un equipo que tendrá una nueva tarea, que es darle una atención especial a los llamados de denuncia del comercio. Porque no queremos amenazas, no queremos extorsiones en el comercio. También cualquier actividad que parezca sospechosa y sobre la cual la persona tenga información para entregar a las autoridades, la estaremos esperando para poder hacer nuestro trabajo y hacer la persecución y previamente la investigación pertinente para llevar a los responsables frente a justicia”, dijo.

Asimismo, la autoridad resaltó que se está discutiendo actualmente un proyecto de ley en el Congreso Nacional para fortalecer el rol preventivo de los municipios y mejorar las condiciones de seguridad con las que cuenta los inspectores municipales al momento de fiscalizar, por ejemplo, el comercio ilegal. “Los primeros llamados a cumplir con nuestra responsabilidad somos nosotros, las instituciones del Estado. Pero no lo podemos hacer solos si no trabajamos junto a locatarios y locatarias, junto a la Cámara Nacional de Comercio y las Cámaras de Comercio como la de acá de San Bernardo, con nuestros Carabineros, nuestra Policía de Investigaciones y los funcionarios municipales. Estamos tramitando una ley en este momento, para que tengan más seguridad para hacer su trabajo, para que cuenten con nuevas herramientas, poniendo un agravante a quienes intenten agredirlos, como también a los fiscalizadores municipales”, detalló.

A su vez, el presidente de CNC, José Pakomio, relevó la agenda de trabajo levantada por la SPD en la fuerza de tarea y reiteró la importancia de denunciar tanto la presencia de comercio ilegal como los delitos que sufre el comercio establecido.

“Hoy día el llamado al comercio de Chile es a que podamos denunciar los delitos y a aquellas bandas criminales organizadas que están detrás de este comercio ambulante que encontramos en nuestras calles, que lamentablemente se están tomando nuestros espacios públicos y que está volviendo inseguras nuestras comunas”, planteó.

En este sentido, también agradeció el nuevo foco que tendrá el programa Denuncia Seguro para recibir información anónima sobre delitos que afectan al comercio.

“Sabemos que existe y puede existir mucho temor al denunciar, pero hoy día creo que esta herramienta nos va a ayudar muchísimo a generar cifras, porque la verdad es que necesitamos focalizar los recursos preventivos. Esta herramienta de Denuncia Seguro entrega algo que estábamos buscando hace mucho tiempo: garantizar una denuncia anónima. Por eso quiero reiterar el llamado con fuerza a que el comercio hoy día, que haya sido víctima de algún delito que haga la denuncia”, concluyó.

Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, dio cuenta de los esfuerzos que han realizado para luchar contra el comercio ilegal y del trabajo que ha realizado en la SPD a través del Programa Somos Barrio Comercial. Sin embargo, también hizo un llamado a seguir denunciando el comercio ilegal y otros delitos.

“Solos no podemos ganar esta pelea, necesitamos la ayuda de nuestros pobladores, de nuestros ciudadanos, que se atrevan a denunciar. El Denuncia Seguro es un mecanismo eficaz, es un mecanismo que permite tener más herramientas a la Fiscalía. Y el llamado que hago, como hoy día como alcalde, principalmente es uno. No vamos a permitir que el espacio público sea tomado por unos pocos y que con amenazas, con insultos o con posibles fraudes nos intimide y nos haga retroceder. El espacio público es de todos, no es de unos pocos”, subrayó.