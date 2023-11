Diputada Javiera Morales | Posiciones encontradas entre parlamentarios de Magallanes por el traspaso a SLEP



En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2024, ayer sesionó la comisión especial Mixta de Presupuestos para tratar las partidas correspondientes a la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que desde el próximo año funcionará en Magallanes.



En sólo unas semanas se traspasarán los jardines, escuelas y liceos públicos de la región al nuevo Servicio Local de Educación Pública, proceso que no ha estado exento de polémicas, sobre todo considerando el extenso paro en Atacama por falta de gestión y problemas de infraestructura. Dicha movilización ha generado repercusiones en Magallanes, en especial en la comuna de Puerto Natales, donde los Asistentes de la Educación se han manifestado en contra de esta transferencia.



En el marco de la discusión presupuestaria en el Congreso, el tema se hizo presente. Mientras algunos parlamentarios sostienen que el traspaso debiera posponerse para más adelante, otros prefieren que se realice para terminar con los problemas de la educación municipal.



Al respecto, la diputada Javiera Morales señaló que “en Magallanes, los asistentes de la educación de Natales se están movilizando ¿Por qué? Porque aún cuando se trate de una comuna que aún no ha sido traspasada al SLEP, y que va a ser transferida el próximo año, tiene el temor legítimo de que lo que sucedió en Atacama, o lo que ha sucedido en Punta Arenas con la dificultad de pagar los sueldos, se repita”.



Por ello, indicó que es importante entregar tranquilidad a los docentes, profesionales y asistentes de la educación de que van a tener sus sueldos cada fin de mes, situación que el sistema municipal no les ha garantizado.



La diputada concluyó que el camino que se debe transitar es avanzar en la instalación, pero asegurando los fondos para pagar la educación pública, en conjunto con realizar todas las modificaciones correspondientes para que los SLEP funcionen correctamente no sólo en Magallanes, sino en todo Chile.



“Tenemos un problema con la forma en que financiamos los Servicios Locales, tenemos problemas con la infraestructura, tenemos problemas con las transferencias. Nadie podría negar eso, y lo que me alegra es que hoy tenemos un Gobierno comprometido a avanzar en las reformas que se requieren para mejorar estos problemas”, finalizó.