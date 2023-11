Empresa magallánica Antarctica21 fue reconocida por cuarto año consecutivo como una de las “Mejores Empresas Chilenas”





La compañía especialista en expediciones al continente blanco, Antarctica21, fue galardonada por haber demostrado tener las mejores prácticas de negocios del mercado nacional, premio que fue otorgado luego de una exhaustiva votación organizada y ejecutada por Deloitte junto a Banco Santander y la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile.





25 de noviembre de 2023.- Hace unos días, la empresa chilena y magallánica Antarctica21 fue reconocida como una de las “Mejores Empresas Chilenas”, premio entregado por Deloitte junto a Banco Santander y la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile. Se trata de la versión local del programa canadiense “Best Managed Companies”, inaugurado en 1993 en Canadá y que hoy se implementa en 48 países del mundo.





Durante la ceremonia de premiación, realizada en el Hotel Intercontinental en Santiago, estuvieron presentes para recibir el reconocimiento por parte de la compañía especialista en viajes de aventura y pionera en expediciones a la Antártica en el modelo de Aero-Crucero, Jaime Vásquez, presidente de Antarctica21; Scandar Jacob, gerente general; Verónica Peragallo, vicepresidenta de finanzas y planificación; Noelia Greco, gerenta de servicio al cliente; y Nicolás Gildemeister Budge, director de operaciones y producto.





Se trata de la cuarta vez consecutiva que la empresa es premiada, de entre todas las empresas chilenas, por sus prácticas en los negocios. Los criterios evaluados para su selección se basaron en cuatro pilares: Estrategia, Capacidades e Innovación, Cultura y Compromiso, Gobierno Corporativo y Finanzas.





Jaime Vásquez, presidente de Antarctica21 señaló durante la ceremonia que “este reconocimiento fue posible gracias al trabajo que cada persona de nuestro equipo realiza con tanto esfuerzo y compromiso. Por ello con mucho orgullo hoy les dedico este premio a ellos, que desarrollan una increíble labor durante cada travesía, tanto al interior de los barcos como fuera de ellos”.





Cabe destacar, además, que las 35 compañías galardonadas serán parte de un exclusivo club que busca seguir fortaleciendo las buenas prácticas del mercado local, al conectarlas con las ganadoras del programa en otras partes del mundo (con las que pueden compartir buenas prácticas), así como ayudarlas a seguir generando impactos positivos en la comunidad.





Para Jaime Retamal, socio líder del programa Best Managed Companies en Chile, destaca que “este sello da a las compañías ganadoras una presentación destacada frente a sus clientes, proveedores, bancos, stakeholders en general, dándoles una certificación que son compañías bien gestionadas”.



Sobre “Mejores Empresas Chilenas”





Mejores Empresas Chilenas (Best Managed Companies) es un exitoso programa gratuito que se originó en Canadá en 1993, y es considerado el mayor premio de negocios. Este programa reconoce los esfuerzos de toda la organización, y no sólo de un individuo o un área, desarrollando como objetivo el fortalecer las gestiones de toda la empresa.





Sobre Antarctica21





Antarctica21 organiza expediciones en aero-cruceros a la Antártica y desde 2019, ha sido premiada como una de las Mejores Empresas Chilenas por Deloitte. Fue fundada en el 2003 por aventureros que creían que había una mejor forma de viajar a la Antártica.



Antes de Antarctica21, los viajeros que deseaban llegar a la Península Antártica sólo tenían una opción: una travesía de 2 días a través del turbulento Pasaje de Drake. Sin embargo, desde el 2003, sus sofisticadas expediciones de aventura han ofrecido una alternativa más cómoda. Un vuelo de dos horas desde Punta Arenas, la puerta chilena a la Patagonia, directamente a Antártica, donde abordan el barco de expedición. Sin viajes tormentosos ni mareos. Una inmersión rápida y total en la aventura en Antártica.



La compañía realiza pequeñas expediciones en barcos con un máximo de 76 huéspedes, lo que ofrece flexibilidad y un mayor acceso que otros barcos más grandes no pueden igualar. Los huéspedes pueden subir y bajar del barco de forma expedita, para que su tiempo en tierra se enfoque en lo importante: disfrutar cada momento de un viaje como ningún otro. Para más información, visita: www.antarctica21.com.