Empresa salmonera AquaChile lidera una jornada de emprendimiento y espectáculo en Puerto Natales

Una verdadera fiesta de emprendimiento y entusiasmo fue la que se vivió en Puerto Natales en el polideportivo de la ciudad. Fue una intensa jornada donde se combinó la feria gratuita para proveedores y emprendedores de AquaChile con un entretenido espectáculo con grandes invitados. El resultado los dejó a todos contentos: un lugar de encuentro para fomentar el desarrollo local, un espacio de entretención, junto con nuevos proveedores para la empresa para contribuir al fortalecimiento del ecosistema emprendedor de Magallanes.

A las 13:45 se abrieron las puertas del recinto. Fueron más de 600 emprendedores y proveedores que estuvieron conversando con ejecutivos de AquaChile en los distintos stands de áreas como producción, administración, industrial, servicios a la producción y asesorías legales, entre otros. Ahí, emprendedores locales pudieron conocer de la mano de los ejecutivos las necesidades puntuales de AquaChile y conversar sobre oportunidades de cooperación. También asistieron estudiantes del liceo politécnico de Puerto Natales.

Esta actividad -que estuvo abierta a toda la comunidad de Natales- tuvo, además, invitados especiales, quienes fueron escuchados con gran atención por más de 1.000 personas: el extenista y medallista olímpico, Fernando González, y el cantante y animador Luis Jara, culminando con muchas risas y carcajadas con el show del comediante Jorge Alís.

“Actualmente AquaChile trabaja con más de 2.900 proveedores, de los cuales el 96% son locales. Creemos firmemente que debemos trabajar codo a codo con los emprendedores y proveedores de las zonas donde estamos presentes. Estamos muy contentos con la gran participación de asistentes que tuvo nuestra feria en Natales. Pudimos conversar y orientar a muchas personas que quieren sacar adelante sus negocios. Juntos podemos lograr más oportunidades y avanzar en el desarrollo de Magallanes”, afirmó Sady Delgado de AquaChile.

Guillermo Vargas, proveedor de servicios de transporte, cuenta que empezó a prestar servicios a le empresa el año 2013. “Gracias a Dios he logrado muchas cosas, partí con un camioncito y a esta fecha, cuento con 10 camiones, trabajando, prestando servicio. Gracias a esta empresa he logrado muchas cosas”, comenta. Sobre la feria destaca que “es muy hermoso que se den a conocer para que la comunidad venga, que sepa con qué empresa estamos trabajando, qué es lo que puede lograr uno como yo. Para que la gente experimente el día de mañana, pueden formar su propia empresa, partiendo desde abajo, así como yo empecé y pueden lograr todo lo que uno se propone”.

Fernando Luksic, tiene un restaurante y un apart hotel y, además, es dirigente de la Asociación Gremial de Prestadores de Servicios a la Industria Acuícola de Última Esperanza (Apsia). Hace tres años es proveedor de AquaChile y destaca que ha sido una experiencia muy positiva: “Tenemos muy buenas relaciones con la empresa. También ellos están conformes con nosotros. Acá están todos los estamentos de la empresa y todos los jefes de área y uno puede conversar con ellos, conocerlos en persona y tener mejores relaciones. Hay más feeling con ellos estando acá”.

Más de 15 años lleva Francisco López, de Transportes FQP, como proveedor de la industria: “Somos proveedores de Magallanes, tenemos la base en Punta Arena y sucursales en Natales y en Puerto Montt. Esta feria me parece una muy buena iniciativa y esperar que les vaya bien aquí en la región”.

En mayo AquaChile realizó con éxito una feria de proveedores y emprendedores en Puerto Aysén. Cyntia Donoso García, profesora de educación física se convirtió en proveedora de AquaChile luego de esta feria en la XI región. “Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me ha permitido conocer a mucha gente y poder llevar la actividad física que es mi área a muchas personas. Hemos estado trabajando en pausas activas en AquaChile en Aysén y también en Puerto Cisnes, y todo esto se generó a través de la Feria de Emprendedores. Creo que fue una oportunidad muy linda para conocer a gente de la empresa y que me permitió llegar a trabajar con la empresa. Todos deberíamos realizar actividad física y me parece maravilloso que la empresa se preocupe de entregarle actividad física a los colaboradores”, comenta.