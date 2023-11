Equipo de radiólogos del Hospital Clínico Magallanes se capacitaron en elastografía hepática

Con el fin de poder incorporar una nueva prestación imagenológica, el equipo de radiólogos del Hospital Clínico de Magallanes se capacitó en la técnica de elastografía hepática, examen que se utiliza para ver en qué estado se encuentra el hígado. Dicha técnica no se encuentra disponible en la Región de Magallanes, por lo que el Hospital Clínico sería el primer centro asistencial en ofrecerla.

“En el marco de los proyectos anuales de capacitación, se presentó un proyecto de taller por un reconocido docente radiólogo de la Universidad de Chile, el doctor Gonzalo Cárdenas. Y la idea es que a propósito de los nuevos equipos de ecógrafos que llegaron, trajeron un software que es una técnica nueva de evaluación de en este caso puntual de hígado, a través de una técnica que se llama elastografía hepática”, explicó el Dr. Claudio Barría, radiólogo jefe del CR. de Imagenología del Hospital.

La elastografía permite ver la rigidez o flexibilidad de los tejidos y es un examen muy requerido por gastroenterólogos, nutriólogos, etc. Entre las patologías que permite diagnosticar se encuentra el hígado graso y daño hepático crónico, donde también se puede ir evidenciando la evolutividad de la enfermedad.

El Dr. Gonzalo Cárdenas, radiólogo de la Unidad de Imágenes de Abdomen y Pelvis del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, enfatizó en el trabajo colaborativo que se desarrolla hace años entre ambas instituciones, que permite una comunicación más fluida. “Se me solicitó venir a compartir la experiencia que tenemos en el hospital y poder transmitírselo a los radiólogos de acá, así como también enseñar cómo nosotros estamos utilizando este software para utilizarlo en los pacientes que nos derivan para patología hepática fundamentalmente”, indicó.

La capacitación constó de dos jornadas en que los especialistas participaron de una inducción teórica del funcionamiento del sofware y posteriormente, se dedicaron al trabajo práctico en pacientes. “Lo importante es que tendremos una prestación más que ayuda a las decisiones terapéuticas por parte de los clínicos y con ello, una mejor atención a nuestra comunidad usuaria”, concluyó el Dr. Barría.