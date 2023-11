Gaza | Juan Salvador Miranda | Opinión

Independientemente de tu condición social, raza o género, tienes derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Los derechos humanos no son negociables. No te conformes con menos. #DefiendeLosDerechosHumanos ONU (@ONU_es)



La pregunta siempre fue la siguiente: ¿hasta dónde debe llegar la limpieza étnica de los palestinos por parte de Israel antes de que nuestra culpa colectiva totalmente justificada por el Holocausto (como europeos) ya no nos impida enfrentar la limpieza étnica de los palestinos por parte de Israel?

Yanis Varoufakis

Quedó sin palabras al darme cuenta que esto está ocurriendo mientras todo el mundo se queda callado. Nadie hace nada.

Estamos asistiendo a un genocidio sin que los líderes mundiales que podrían evitarlo hagan nada. Cuando en el futuro pregunten cómo pudo ocurrir, habrá que responder como en otros genocidios: quienes podían impedirlo, lo alentaron, lo permitieron o miraron para otro lado.

Durante casi un mes, los civiles de Gaza, incluidos niños y mujeres, han sido asediados, se les ha negado ayuda, han sido asesinados, bombardeados, desplazados de sus hogares y torturados psicológicamente.

Si solo una cuarta parte de las imágenes que llegan de Gaza, fuesen imágenes de Ucrania. Ya habría estallado la tercera guerra mundial. El doble discurso es algo usual en estos tiempos.

«Destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho». Esa fue la cita bíblica utilizada por Netanyahu para describir la respuesta que debe dar Israel en Gaza. Eso es lo que está ocurriendo ante los ojos del mundo.

Lo que más preocupa es que lo que vemos a diario es terrorismo puro y duro que golpea sin cesar, las acciones solo generarán más terror, la lógica de la venganza no es aceptable, pero se aplica.

La masacre en Gaza condiciona el futuro orden internacional.

Nada volverá a ser igual. O se garantizan los derechos y la ley internacional, o vamos directos hacia el camino al infierno.

Hoy Gaza sufre, pero el occidente está más solo ante la Historia.

La ocupación ilegal de Cisjordania, Jerusalén Este y (el bloqueo de) la Franja de Gaza no se pueden justificar como defensa propia. Cumplir con el derecho internacional y acabar su «ocupación» es importante para asegurar la defensa y protección de Israel.

La paz vendrá cuando se cree un estado real para Palestina y eso servirá para crear una coexistencia pacífica con Israel. Mientras tanto vivimos el horror que conduce a mas horror.