Ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich concluye visita de cinco días a los tribunales de Magallanes

La ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich concluyó su visita jurisdiccional a tribunales de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, recorrido en que constató el servicio judicial que se brinda a las y los habitantes de las ciudades más australes de Chile.

Durante cinco jornadas, la ministra del máximo tribunal y visitadora de la jurisdicción recorrió los tribunales de Punta Arenas, los juzgados de competencia común de Cabo de Hornos y Puerto Natales, también se reunió de manera virtual con las y los integrantes del Juzgado de Porvenir y, además, visitó las dependencias de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Una vez culminada su visita, la magistrada relevó lo vasto del territorio regional y lo alejados que están los tribunales en la jurisdicción y, en ese contexto, sostuvo que el recorrido por Magallanes fue “una grata experiencia, en que pude conversar con los jueces, con las juezas, con las personas que se desempeñan en los tribunales y me he llevado una muy buena impresión porque los percibo muy comprometidos con nuestra misión institucional, independiente de que también hay cuestiones que hay que mejorar, ya sea tomando medidas a nivel local, o también a nivel central”.

La ministra tiene contemplado regresar a la región para poder visitar presencialmente el Juzgado de Porvenir, conversar con sus integrantes y, también, conocer el terreno donde se emplazará el nuevo edificio que albergará al tribunal, cuya construcción se espera comience en 2024. En ese contexto, la ministra indicó que las dependencias actuales ya no tienen la capacidad para atender íntegramente todas las necesidades de las y los usuarios “En este momento, la consejera técnica del juzgado no tiene un despacho, no tiene cómo atender apropiadamente a las personas que llegan a conversar con ella, que normalmente van a plantear cuestiones familiares, íntimas, que no pueden ser escuchadas por otras personas”, afirmó la ministra.

Asimismo, al visitar el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, la ministra escuchó los planteamientos del juez Jorge Lavín y la jueza Marianela Chacur en torno a la reestructuración que eventualmente se realizará a la infraestructura del tribunal, debido a que fue sus dependencias fueron concebidas para un solo juez, pero desde 2020 funciona de manera bicéfala, requiriendo una redistribución de la unidad judicial.