Preocupación por seguridad pública y respuesta estatal a migración | Encuesta anual de Espacio Público e IPSOS

¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la ciudadanía? ¿Qué preocupaciones tiene

el país respecto al fenómeno de la migración? Por séptimo año consecutivo, Espacio Público e

Ipsos Chile presentaron los resultados de su encuesta anual “Chilenas y chilenos hoy:

desafiando los prejuicios, complejizando la discusión”.

El sondeo se realizó de forma presencial, entre el 17 de octubre y el 15 de noviembre de 2023,

a hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en los principales centros urbanos del

país: Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano y Gran Santiago. Así, la

muestra quedó compuesta por 1.000 casos.

Los principales resultados muestran que la delincuencia se mantiene como la mayor

preocupación de los chilenos y chilenas, con un 59%. Es importante destacar que la seguridad

pública es uno de los temas que ha liderado el listado de preocupaciones desde la primera

medición de este estudio, en 2017. A lo anterior se suma, el desempleo (35%) y el servicio de

salud deficiente (29%). También existe un alza en la preocupación por la pobreza respecto al

año anterior, pasando de un 21% en 2022 a un 25% en 2023, lo que da cuenta de la situación

económica que vive el país.

Respecto a la percepción de mejora en los últimos cinco años, un 40% de las personas

considera que las condiciones ambientales del lugar en el que viven han mejorado, lo que

representa un aumento respecto de la medición en 2022 (32%).

Para Benjamín García, director ejecutivo de Espacio Público, los datos muestran que a los

problemas crónicos de nuestro país (tales como salud, educación, pensiones y seguridad), se

suman nuevos desafíos en áreas que no solían suscitar la misma preocupación (en especial

desempleo y pobreza). Lo anterior nos llama a redoblar los esfuerzos para generar acuerdos

que permitan ir saldando las deudas que tenemos con la ciudadanía y hacernos cargo de los

nuevos problemas que ésta enfrenta.

Por su parte, Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, indicó que “la

crisis de seguridad pública se ha tomado la agenda sin lugar a dudas, lo que se expresa en que

casi el doble de las personas menciona a la delincuencia por sobre el siguiente problema. Sin

embargo, el desempleo y la pobreza emergen con fuerza como problemas post pandemia y

crisis económica que afectan hoy a la población nacional. Estos problemas corresponden a

grandes desafíos no sólo para el gobierno en curso, sino que para todo el sistema político y

legislativo, dado que se tratan de problemas que requieren voluntad política para realizar

cambios a nivel estructural”.

Violencia

Según la encuesta, un 70% cree que somos una sociedad violenta. Además, un 77% de las

personas considera que toda violencia es negativa, pues desvía la atención de legítimas

demandas sociales, lo que muestra un aumento respecto de mediciones anteriores. Entre las

acciones que las chilenas y chilenos consideran más violentas se encuentran: el alto precio de

los medicamentos (92%), las bajas pensiones (92%) y los saqueos (91%).

Migración

Respecto a las principales preocupaciones de las chilenas y chilenos frente a la llegada de

migrantes, destacan: “que aumente la inseguridad, el tráfico de drogas y la delincuencia con los

inmigrantes” (71%) y “que haya menos puestos de trabajo para los chilenos / más cesantía”

(45%), siendo las mujeres, y las personas entre 46 y 60 años y de grupos socioeconómicos más

bajos los que enfatizan en mayor medida esta última preocupación.

Al mismo tiempo, un 70% de las personas encuestadas declara estar de acuerdo o muy de

acuerdo con que sus hijos compartan con inmigrantes y con que Chile sea un país multicultural.

Asimismo, frente a la pregunta “¿en qué circunstancias estaría de acuerdo con que vinieran más

extranjeros a vivir en nuestro país?”, un 49% de las personas señala si hubiera empleo

suficiente para chilenos y extranjeros, un 34% si la ayuda social del estado a los chilenos no se

viera afectada, y un 22% si no perjudicara las posibilidades de los chilenos de ser atendidos en

los servicios de salud. Lo anterior, daría cuenta no necesariamente de una posición en contra de

la migración, sino más bien de un reparo respecto a la capacidad del Estado para enfrentarla.

Igualdad de género

La encuesta muestra que un 89% de las personas está de acuerdo con que se reconozca el

valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, por ejemplo, mediante el pago de

cotizaciones para quienes lo desempeñen. Además, un 83% considera necesario que se

establezca un sistema público de cuidados para la primera infancia.

Plebiscito

El sondeo también abordó el escenario previo al plebiscito constitucional del 17 de diciembre de

2023 y cómo consideran las chilenas y chilenos que se debe continuar en caso de ganar la

opción “en contra”. Así, un 53% de las personas cree que se debe iniciar un tercer proceso

constitucional que concluya con una nueva Constitución para el país. Esta cifra alcanza un 80%

entre quienes se representan con ideas de izquierda mientras que solo representa al 24% de

quienes se consideran de derecha.

Revisa los resultados completos de la encuesta aquí.