SEGEGOB de Magallanes realiza diálogo “Hablemos de participación” para modernizar la Ley N° 20.500



La instancia buscó recoger los insumos regionales de la ciudadanía magallánica que serán parte de la propuesta para un proyecto que reforme este cuerpo normativo.

Punta Arenas.- En un encuentro donde participaron dirigentes y funcionarios de distintas comunas de la región, Magallanes realizó la actividad “Hablemos de participación. Diálogos para la reforma de la Ley 20.500”. La instancia organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, Segegob, buscó recoger los insumos regionales de la ciudadanía magallánica que serán parte de la propuesta para un futuro proyecto de ley que reforme este cuerpo normativo de participación ciudadanía que fue creado para que la opinión ciudadana incida en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

El seremi de Gobierno, Andro Mímica, sostuvo “estamos muy contentos de poder estar desarrollando nuestro diálogo participativo sobre la Ley 20500. Lo dijimos en campaña, y hoy día estamos cumpliendo. La participación ciudadana tiene que ser constante y significativa, no sólo cuando existan elecciones para escoger sus autoridades. Y es con las vecinas y vecinos, desde los , donde vamos a construir, modificar y fortalecer una ley que busca la vinculación entre las autoridades, el Estado y la ciudadanía”

La ley 20500 fue un paso importante para definir y fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Sin embargo, existe consenso que dicha legislación no precisa qué se entiende por participación en la administración pública, y sus alcances. Además no entrega las herramientas que hagan efectiva su implementación.

La jefa de Unidad Regional de Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, Daniella Panicucci, sostuvo:”tenemos un compromiso con la descentralización, y eso precisamente tiene relación con el empoderar a las instituciones que están insertas en el territorio. Y qué mejor que seguir fortaleciendo a través de la participación ciudadana, con jornadas de capacitación, de diálogos, que nos permitan hacer una mejor gestión”.

Leonor Henríquez, presidenta de la Junta de Vecinos N53, Cardenal Silva Henríquez, una de las participantes en el encuentro sostuvo que: “Está genial, pero debería ser más seguido para explicar la Ley, porque mucha gente desconoce la Ley”, -Según Leonor, si bien el Gobierno es muy cercano a la gente, muchas personas, sobre todo el adulto mayor desconoce mucha información, por ello es necesario seguir informando”

Para Teófilo Alonso, de la Agrupación del Adulto Mayor “Manos Patagónicas”, estas instancias siempre son buenas porque siempre falta más información. Los medios de comunicación prácticamente no difunden estos temas, prácticamente están ausentes, y nosotros necesitamos saber cuáles son las instancias que nos pueden ayudar a las organizaciones”

A nivel nacional, este proceso se inició en octubre cuando el Ministerio Secretaría General de Gobierno, presentó el itinerario del proceso, dando el vamos a los Diálogos para la reforma de la Ley 20.500, en todas las regiones del país, y cuyo objetivo es modernizar este texto legal, el cual regula la participación ciudadana en la gestión pública. En la ocasión, también se constituyó la mesa de coordinación interinstitucional, con representantes de organismos públicos, gobiernos regionales, municipios y organizaciones de la sociedad civil. Esta mesa tendrá por misión hacer seguimiento al proceso participativo.

El proceso participativo estará compuesto por cuatro etapas de diálogo; la primera la administración central del Estado, nivel regional y nivel municipal. La segunda, de diálogos con organizaciones sociales además de un encuentro de expertos y expertas en la materia. La tercera etapa consiste en una consulta ciudadana digital abierta a todas las personas a nivel nacional, mientras que en el último tramo se realizará la sistematización de la información y posterior devolución de resultados.