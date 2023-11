Sembrar semillas y conocer el compost: Pequeños jardineros de Conectarte aprendieron el ‘paso a paso’ del nacimiento de una planta

Como si fuera un bebé que espera nacer y necesita de cuidados específicos para salir al mundo, les explican a los más pequeños del Espacio Educativo “Conectarte” el nacimiento de una planta, haciendo hincapié en cada etapa que debe vivir para su desarrollo.

“Tenemos un huerto, entonces estamos sacando provecho a todo lo que podemos hacer ahí, y necesitamos ambientar nuestra salita. Por lo tanto, dijimos que íbamos a comenzar a hacer siembra de semillas. Pero para llegar a sembrar la semilla hemos pasado por procesos de crear este macetero, porque ellos entienden que es un bebé el que va a nacer ahí, y que ese bebé semilla fue nutrido por la planta anterior”, explica Lorena Vera Prieto, Fundadora y Directora del Espacio Educativo Conectarte, agregando que “hemos hecho juegos corporales de sentirnos semilla, para que ellos también vean el proceso muy desde lo sensorial y poder lograr medir, sembrar, tener la responsabilidad de trabajar la motricidad fina, escribir los nombres de las semillas que ellos van a elegir. Por eso es que es un proyecto tan integral, porque abarca todas las áreas de desarrollo”.

La profesional, educadora de párvulos, explicó que la esencia de Conectarte, espacio educativo con inspiración Montessori, está basada en “Conocer al niño, conocer sus intereses y respetar sus ritmos, donde nosotros los adultos estamos preparados para poder observar lo que ellos van necesitando, además de ser súper sensibles con el medio ambiente, de ser muy conscientes de cada elemento que nos rodea, para poder disfrutar de dónde estamos, pero también valorar y aprender de todo, todo lo que nos rodea”.

Por eso, también les enseñan la importancia del reciclaje y de reutilizar los recursos para evitar el daño al medio ambiente. “Uno de los apoderados trabaja en una empresa de reciclaje, entonces empezamos a crear mucho más la conciencia de no botar la basura, que ya la basura no se llama así, sino que son residuos que podemos reutilizar o reciclar. Entonces, tenemos contenedores de reciclaje, donde los días viernes vienen a retirarnos el reciclaje, cartón, plástico, aluminio, todo lo que va sobrando en las casas, entonces también es un trabajo en familia. (…) Y una de las familias aportó compost al espacio, lo cual fue muy nutritivo, porque los niños pudieron examinar, pudimos explorar, investigar qué es lo que pasó con ese compost. Ellos pudieron agregarle un par de cositas más acá, y han visto el proceso de descomposición de algunos alimentos”, relató Lorena.

Actualmente cuentan con dos niveles: Casa de Niños, que es el Jardín Infantil ya acreditado por el Ministerio de Educación, para pequeños de 3 a 6 años, que el 2024 tendrán Jornada de Mañana y de Tarde; y con el nivel de Primero a Cuarto Básico, donde los estudiantes rinden exámenes libres, iniciando este 2023 con la aprobación de todos los niños y niñas.

“Mi motivación y mi sueño para crear este espacio educativo nace desde mi propia experiencia de haber estudiado en un colegio tradicional, donde hubo mucha información que no fue traspasada y totalmente desconocida para mí. La información que yo recibía era como en una cajita de fósforos y luego, de adulta, me di cuenta que esa cajita de fósforos no era sólo eso, sino que era mucho más. Y además, soy mamá de 3 hijos y siento que mi labor es propiciarles a ellos el amor por estudiar, el amor por el aprendizaje, que estudien y conozcan lo que ellos quieran, porque es ilimitado”, indicó Lorena.

Conectarte cuenta con un equipo de profesionales, compuesto por una educadora de párvulos, una profesora de educación básica, un profesor de educación física, una profesora de inglés, una técnico en educación, un profesional administrativo y dos profesionales ingenieros agrónomos, que trabajan con los niños para enseñarles sobre los animales y sobre el medio ambiente.