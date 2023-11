Una ovación cerrada selló un impecable primer concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes de FOJI

– Niños, jóvenes y adultos disfrutaron con el talento de los músicos, que se presentarán nuevamente el próximo domingo, en el Centro Cultural “Claudio Paredes Chamorro”.

Más de 350 personas asistieron este domingo (5 de noviembre) al Teatro Municipal “José Bohr”, a presenciar el primer concierto realizado por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes de FOJI (Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles), una presentación impecable que fue agradecida y valorada por los asistentes, quienes aplaudieron de pie a los jóvenes y talentosos músicos.

“Hace mucho que no veía un espectáculo de esa magnitud, me pareció excelente y la juventud presente”, afirmó Mariano Soto, uno de los asistentes a la actividad.

Por su parte, Claudia Aliaga, señaló que “Vinimos a apoyar el talento que tienen estos jóvenes y además disfrutar de estas cosas que son de verdad muy bonitas y que podamos apreciarlas y venir y disfrutarlo, es impagable. Así que muy lindo, de verdad”.

Entre los presentes, se encontraba el Jefe de la Zona Sur de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, FOJI, Luis Perdomo, quien valoró el trabajo realizado por los jóvenes y la gran convocatoria al concierto. “Venimos a acompañar este concierto para mostrar el resultado del trabajo de esta temporada que inició el pasado mes de abril y estamos bastante emocionados por la convocatoria y por el resultado mostrado por estos niños que no es más que hacer música, familia y transformar sus vidas a través de la música”, señaló.

La presentación inició a las 20 horas y tuvo una duración de 1 hora y media. Durante el concierto, los asistentes pudieron apreciar once obras, entre las que se encontraban “Obertura Rosamunda”, de Franz Schubert, “Danza Eslava N.º 8”, de Antonín Dvořák, “Danza de las horas”, de Amilcare Ponchielli, “El Reloj”, de la compositora chilena Katherine Bachmann, “El Soplo” de la compositora chilena Valeria Valle, y “Czardas” de Vittorio Monti.

En esta última obra, la Concertino, Scarlett Soto, quien este año se despide de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes de FOJI, selló su permanencia con un solo de violín. “Estaba muy nerviosa, pero estoy muy emocionada. Sigo con los nervios a flor de piel, pero estoy muy feliz de lo que he logrado y lo que ha logrado la Orquesta. Siempre se puede mejorar pero siento que hoy dí todo lo que he aprendido, lo que he estudiado, todo lo demostré hoy. Entonces estoy muy feliz y muy conforme”, expresó.

Otras presentaciones

Este lunes, 6 de noviembre, los jóvenes continuaron sus presentaciones con un Concierto para Delegaciones Estudiantiles, realizado en el gimnasio del Liceo Sara Braun, para agradecer al establecimiento educacional que constantemente les facilita el espacio para realizar los ensayos de la orquesta.

Además, los 41 jóvenes finalizarán sus presentaciones este domingo 12 de noviembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural “Claudio Paredes Chamorro”. Esta última presentación, denominada“Ciclo de conciertos por la vida: La música un lugar de encuentro”, también será gratuita y abierta a toda la comunidad de Punta Arenas y será una instancia en la que se recordará y rendirá homenaje a Jorge Peña Hen, músico, compositor y gestor cultural chileno, Fundador de la primera Orquesta Sinfónica Infantil de Latinoamérica, a 50 años de su fallecimiento.