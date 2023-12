Cielos nublados parciales y vientos débiles se pronostican este viernes 8 de diciembre en Magallanes

El pronóstico público elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral señala para mañana viernes 08 de diciembre, no se prevén precipitaciones en la región, solo cielo con nubosidad parcial variando a nublado y viento débil. A su vez, se prevé neblina durante la madrugada en Puerto Williams.



Respecto a las temperaturas, las máximas probables bordearán entre los 14° a 20° C. y las mínimas entre los 3° y 7° C.



Finalmente, el Índice de Radiación UV se prevé entre 8 – 10 Muy Alto.