La fascinación del cine por los juegos

El mundo del cine siempre ha sentido cierta fascinación por el mundo de los juegos. Ya sean clásicos o modernos, y a través de adaptaciones de historias o simplemente incluyendo escenas que han pasado a la historia, los directores y guionistas siempre han visto una fuente de inspiración en este sector.

Casablanca (1942)

Casablanca no está, ni mucho menos, centrada en el mundo de los juegos. Aun así, tiene una escena con mucha fuerza en la que la ruleta online tiene un peso específico para la trama. La decisión de Rick de manipularla, para ayudar a una pareja que necesitaba ayudas, es una muestra de los sacrificios y la moralidad del personaje, lo que le da una capa extra de profundidad a la película.

Tron (1982)

Tron fue una de las primeras películas en traer el mundo de los videojuegos, de una forma u otra, a la gran pantalla. En este caso, la cinta sigue la historia de un programador que se ve absorbido por un software de computadora y tiene que navegar por un peligroso mundo digital. Una película rompedora, que ha tenido una gran importancia en las producciones posteriores, donde ha recibido distintos homenajes.

Wreck-It Ralph (2012)

Wreck-It Ralph es una carta de amor a los videojuegos, especialmente a unos que las generaciones más jóvenes ya han olvidado: los arcade. La película cuenta la historia de un villano de videojuego que busca convertirse en héroe. A través de su viaje, la película explora temas sobre la identidad, la aceptación de uno mismo y, obviamente, la naturaleza propia de los videojuegos.

Ready Player One (2018)

Dirigida por Steven Spielberg, Ready Player One lleva a los espectadores a un futuro donde la realidad virtual se ha convertido en el escape de una sociedad distópica. La película está llena de referencias a la cultura pop y a los videojuegos, ofreciendo una aventura emocionante que examina el impacto de la tecnología en nuestras vidas y relaciones personales.

The Last Starfighter (1984)

The Last Starfighter es una película de culto que sigue a un adolescente que al que una fuerza alienígena recluta después de obtener un puntaje alto en un videojuego arcade. Esta película fue pionera en el concepto de videojuegos como pruebas o puertas a mundos y desafíos mayores.

Jumanji (1995) y Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)

Jumanji y su secuela espiritual, Jumanji: Welcome to the Jungle, llevan la idea del juego a un nivel superior, en el que los personajes se transportan a un mundo donde el juego se convierte en realidad. Estas producciones exploran las dinámicas de grupo y el crecimiento personal a través de los desafíos que el juego presenta a los protagonistas.

WarGames (1983)

WarGames muestra cómo un juego puede tener consecuencias reales y muy peligrosas. En esta película, un joven hacker inicia una simulación de guerra nuclear que enfrenta a Estados Unidos y la Unión Soviética, creyendo que está ante un simple videojuego. WarGames es un comentario oportuno sobre la era de la Guerra Fría, cuando ya estaba llegando a su ocaso, y los peligros de la tecnología.