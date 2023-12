Medio centenar de locales comerciales serán fiscalizados previo a Navidad

En semanas previas a fiestas de fin de año, la Autoridad Sanitaria intensifica la fiscalización a locales de venta de juguetes en la región con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, principalmente respecto al cumplimiento del etiquetado. De esta forma, procurar el resguardo de la salud pública y la seguridad de los niños, niñas y jóvenes.

En esta oportunidad, a través de una visita inspectiva al local Falabella del Mall Espacio Urbano Pionero, la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, y el profesional a cargo de del Programa de Químicos, Víctor Ojeda, hicieron un llamado a las empresas y locales de venta a cumplir con la normativa establecida, y a los usuarios, a comprar en locales autorizados e informarse sobre el tipo de producto que desean adquirir, sus características,edad recomendada, entre otros aspectos.

La Seremi Sanfuentes señaló que a lo largo del año se realizaneste tipo de fiscalizaciones, pero que se intensifican previo a la Navidad ya que es un momento en que el volumen de venta de juguetes es mucho mayor. “Lo que buscamos en estas fiscalizaciones que realiza nuestro equipo en los más de cincuenta locales que comercializan juguetes en la región, es verificar que estos cumplan con la normativa sanitaria y asegurar que cuenten con el etiquetado o rotulado en español, con la información que corresponde a la edad de utilización del juguete. Es importante también tener en consideración si éstos contienen partes pequeñas, que puedan ser tragadas por los niños y niñas, o si contienen componentes inflamables, lo quedebe estar indicado, de manera que las familias puedan tener toda la información y tomar la mejor decisión a la hora de adquirir un juguete”, puntualizó. La Autoridad agregó que lo importante es recordar comprar los productos en los lugares que están autorizados y establecidos.

Las fiscalizaciones se replicarán en las distintas provincias de región, alcanzando una cifra de 55 locales aproximadamente. Hasta el momento los distintos equipos de fiscalización no haniniciado sumarios sanitarios en el marco de estas inspecciones.

El profesional y fiscalizador, Victor Ojeda, explicó que lo principal es que el local cumpla con un adecuado rotulado de sus productos, que especifique la advertencia si el juguete es o no para niños menores, si contiene partes pequeñas y que se encuentre en español. Acotó que, si un local no cumple con esta normativa, se expone a un sumario sanitario.

Otros consejos para el uso seguro de los juguetes durante esta Navidad son los siguientes: Lea los instructivos y precauciones de uso del juguete, asegúrese que los juguetes destinados para niños y niñas mayores, no se encuentren al alcance de los más pequeños, revise continuamente si los juguetes están rotos o si pueden perder piezas que signifiquen un riesgo, elimine el embalaje del juguete antes de entregárselo a un niño o niña pequeños, no use juguetes cuya pintura se desprenda con facilidad, no permita que los niños o niñas pequeñas jueguen con globos desinflados o imanes, porque pueden generar un daño para la salud, elimine las baterías y pilas agotadas de los juguetes ya que desprenden líquidos que pueden dañar la piel o los ojos, y asegúrese que los juguetes como peluches, disfraces o carpas de juego, se utilicen lejos del fuego.