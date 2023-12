Se realizó el cierre del ciclo de actividades del programa “Compromiso Joven” ejecutado en la comuna de Natales

El programa sólo se ha ejecutado en la comuna de Natales.

El día martes 19 de diciembre en el 2do. piso de la Cruz Roja Chilena de Puerto Natales se realizó el cierre del ciclo de las actividades del programa “Compromiso Joven”. Esta iniciativa es financiada y ejecutada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y cuenta con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Natales, a través de sus diferentes programas sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

Conversamos con la directora regional del INJUV, Carla Cifuentes Vladilo quien señaló estar muy contenta por la forma en que se ha ejecutado el programa en la comuna de Natales, ya que ” ha sido un icono, pues se trata de un programa nuevo para el INJUV y lo hemos realizado solamente en esta comuna y se contemplaron tres grandes desafíos el primero, generar un diagnóstico junto a las juventudes de la comuna para levantar los temas de interés, conocer sus ideas, saber los nudos críticos; el segundo desafió consistía en construir un Plan de Acción Municipal de Juventudes (PAMJUV), donde pudimos abordar temas como: cuáles son las necesidades de espacios, esparcimientos, actividades artísticos culturales, salud mental y medio ambiente y el tercer desafío, son las acciones y una vez que tuvimos esa información antes de terminar el año alcanzamos a realizar tres actividades en la comuna que consistieron en la limpieza del borde costero, una actividad relacionada con temática medio ambiental y una feria de inclusión”.

Por su parte la directora de DIDECO, Claudia Hernández Oyarzo agradeció el apoyo prestado por INJUV y principalmente a los jóvenes que han participado en las distintas actividades que se desarrollaron. Agregó también que, “este ha sido un espacio de reflexión, diagnóstico y poder conocer desde los mismos jóvenes cuáles son sus necesidades, sus intereses y cómo desde el municipio podemos dar respuesta a estas necesidades, ya que no debemos olvidar que los jóvenes son los futuros natalinos y natalinas que van a llevar los caminos de la comuna, por ello es importante conocer lo que ellos y ellas esperan y en qué quieren aportar desde su experiencia y vivencias. Y por ello estamos muy contentos y sentimos que de alguna manera estamos en sintonía con ellos y esperamos estar a la altura de sus expectativas”.

Con el objetivo de concretar alguna de las ideas recibidas desde los jóvenes es que, para el próximo año se tiene contemplado la realización de un Encuentro Patagónico de Juventudes, un Encuentro Gaymer de Jóvenes, una iniciativa en los liceos de la comuna de educación cívica, “Natales Ciudadano” y apoyaremos un evento del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Oficina Local de la Niñez, agregó la directora comuna.

Finalmente quisimos conocer el parecer de un estudiante del Liceo Gabriela Mistral, quien ha participado activamente en las iniciativas convocadas por este programa, Maximiliano Torres Ojeda quien destacó que, “este programa me ha ayudado a formar mis ideales y valores y me han apañado mucho, sobre todo a concretar mis ideas y no solo el hablar. Considero que también una de las problemáticas que existen es cómo motivamos a los jóvenes que no creen y no participan en este tipo de programas. Porque nosotros, los jóvenes tenemos que empoderarnos y empezar a hacer cosas y tomar acciones y no sólo quedarnos sólo con la crítica”.