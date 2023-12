Seremi de Gobierno de Magallanes destaca los desafíos regionales para el próximo año 2024

Queda menos de una semana para entrar a un nuevo año, y el secretario regional ministerial de Gobierno de la Región de Magallanes, Andro Mimica, reconoció que la brújula del Gobierno apunta directamente en lograr cumplir las demandas sociales. Asegura que “las y los ciudadanos ya no pueden seguir esperando y es momento de tomar los acuerdos políticos necesarios para dar respuestas”.

El vocero de Gobierno explicó que el esfuerzo conjunto del Estado por generar un acuerdo por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal no es suficiente por sí solo, debe ser acompañado de una mayor contribución de quienes tienen más. “Todo el déficit en vivienda, salud y otros, no parten el año pasado, sino que son problemáticas históricas, que requieren recursos permanentes. Por eso nosotros hemos llamado al Pacto Fiscal, que no es simplemente una Reforma Tributaria”, sostuvo.

Mimica explicó que el Pacto también busca reducir la evasión y elusión de impuestos. “Se trata de trabajar bajo una responsabilidad fiscal que permita inyectar más capital por ejemplo en el área de la salud, donde se debe aumentar el recurso per cápita, aumentar el personal y disminuir las listas de espera”. La autoridad recalcó que con los recursos extras del año 2023, se bajó cerca de un 20% las listas de espera quirúrgicas en el Hospital Clínico de Magallanes, pero aseguró que tienen claro que aún hay muchísimo que hacer en esta área, por eso es que hoy buscar aprobar el Pacto Fiscal.

El vocero atendió al temor que existe frente a las nuevas medidas que se están discutiendo. “Tal como la ley del Royalty Minero logró cerrar un debate y traer certidumbres a la inversión en el sector, el Pacto Fiscal nos permite clausurar un largo debate creando las condiciones para un acuerdo tributario que dé garantías para el largo plazo. Con el Pacto Fiscal queremos financiar las 4 mayores necesidades que hoy demanda la ciudadanía: Salud, pensiones, protección social, seguridad pública”, explicó.

Gabinete de Crecimiento Económico, Desarrollo y Empleo

Otros de los desafíos autoimpuestos por este Gobierno para el 2024 es la reactivación económica. Y para poder dirigir este buque el Gobierno ha creado el Gabinete de Crecimiento Económico, Desarrollo y Empleo, liderado por el Presidente Gabriel Boric, en compañía del Ministro de Hacienda, de Economía, la Ministra del Trabajo y la Ministra de Ciencia y Tecnología.

El seremi de Gobierno, destaca que este gabinete tiene su versión en Magallanes, dirigido por el Delegado Presidencial José Ruiz, que, según él, entre otros objetivos, permitirá ir destrabando algunos proyectos de infraestructura pública, generando más recursos y mano de obra.

“El convenio de programación del Ministerio de Obras Públicas con el Gobierno pesos, con 60 obras de gran infraestructura en distintos lugares de la región, puertos, aeropuertos, carreteras, permitirán un salto de calidad para las personas que viven en todas nuestras comunas. Igualmente esto nos permitirá prepararnos para la ampliación de nuestra matriz productiva en Magallanes, a través del hidrógeno verde; sumado al esfuerzo que se realiza desde el MINVU y la construcción de viviendas, que en la actualidad, se encuentran 2.700 en ejecución”, sostuvo.

Agregó que a nivel nacional, “el crecimiento llegará a través de nuestra estrategia nacional del Litio que ya se encuentra en movimiento. Además de las primeras construcciones que vamos a tener del hidrógeno verde; y en el aumento de la producción del cobre, que según proyecciones internacionales, el precio irá al alza. Gracias a estas medidas obtendremos más recursos y crecimiento”, expresó.