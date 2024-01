Carta Abierta al Presidente Boric del Gremio de Turismo Magallanes

Señor

Gabriel Boric Font

Presidente de la República de Chile

Presente



Nos dirigimos a usted con gran respeto y esperanzados, ya que siendo usted magallánico, hijo de familia pionera, quienes han vivido en carne propia las distancias, las inclemencias del clima, las decisiones centralistas e injustas con nuestra región, y la lucha constante para revertir esto, con todo el profundo conocimiento y amor que tiene por Magallanes, su naturaleza inigualable y por sus habitantes, sabemos que empatizará perfectamente lo que estamos viviendo y que prontamente encontrará la solución para entregar respuesta a nuestras solicitudes.

Tal como usted sabe, en Chile, las ASP, Áreas Silvestres Protegidas, son administradas por CONAF, y en nuestra región en particular estás áreas abarcan el 70% del territorio de nuestra Región, por lo que dimensionará la importancia que tiene la óptima gestión y administración que se pueda realizar en Magallanes por parte de este servicio y las consecuencias nefastas que trae lo contrario. Por lo anterior para nosotros es fundamental el que usted nos pueda aclarar el actuar de este servicio en los siguientes aspectos:

En primer lugar; en relación a la licitación del nuevo sistema de reservas que permite la compra on-line de las entradas a las ASP, este proceso, fue anunciado a poco más de tres meses de finalizar el año, y del término del antiguo contrato vigente hasta el 2023, lo cual es sencillamente inaceptable. A pesar de nuestras reiteradas solicitudes para retrasar la implementación y considerar las necesidades del sector turístico, fuimos ignorados. La licitación quedó desierta, y sorprendentemente, a tres semanas de su entrada en vigencia, se optó por un trato directo con una empresa que no cumplía con los requerimientos técnicos, demostrando una falta de transparencia en el proceso y continuidad de prácticas que generan dudas, y hace que el sistema pierda credibilidad, procedimientos que además este gobierno prometió no se repetirían, velando siempre por la transparencia en todo acto administrativo.

Segundo, no entendemos cómo, en plena temporada turística, el nuevo sistema opera solo al 85% de su capacidad. La situación es caótica, con el módulo para compras masivas aún sin funcionar, permitiendo que grupos de turistas y empresas ingresen al Parque Nacional Torres del Paine de forma gratuita. Esto no solo perjudica gravemente la economía del parque, sino que también pone en evidencia la falta de un plan de contingencia por parte de CONAF, no podemos dejar de mencionar que las pérdidas monetarias en 10 días de funcionamiento del nuevo sistema, sin contar con este módulo, alcanzarían a cifras mayores a los $100.000.000 y que las ventas a través de Tour Operadores alcanzan al 60%, por lo que el no incluirlos desde un inicio, traería complicaciones gravísimas, que si bien se advirtieron, no se consideraron.

Tercero, la falta de coherencia en la implementación de descuentos anunciados previamente, especialmente para adultos extranjeros mayores de 60 años, refleja una falta de planificación y seriedad en la gestión. Esta inconsistencia ha generado confusiones y pérdidas económicas para las empresas turísticas, que ahora se ven obligadas a asumir las consecuencias de decisiones mal ejecutadas.

Cuarto, es indignante que, como región, aportemos el 56% de los ingresos a las ASP a nivel nacional, y, a pesar de ello, enfrentemos una falta de comunicación oportuna, coordinación expedita y seriedad en la transparencia. Esto no solo afecta la reputación de nuestro turismo a nivel nacional e internacional, sino que también evidencia la falta de respeto hacia un sector que contribuye significativamente al desarrollo económico de Chile y no se condice con la descentralización de los territorios que tanto es promocionado por este gobierno.

Por último, queremos expresar nuestra profunda inquietud respecto a la mala elección de la fecha de implementación. La decisión de iniciar el nuevo sistema en plena temporada turística demuestra una falta de consideración y entendimiento de las complejidades operativas de nuestro sector. La elección de esta fecha crítica ha exacerbado los problemas, generando un caos innecesario y agravando las dificultades ya existentes.

Señor presidente, usted que luchó por la descentralización está avalando un proceso en donde la región no es considerada, y lo que es peor, respaldando el desprestigio que estamos evidenciando al exterior con nuestros turistas extranjeros, que es de proporciones.

Necesitamos que un magallánico ponga orden en su región. Exigimos respuestas claras y medidas inmediatas para corregir esta situación. No podemos permitir que la falta de planificación y la confusión en la toma de decisiones afecten gravemente la economía de nuestra región y denigren la imagen de nuestro principal atractivo turístico y sobre todo no permitan la reactivación de un sector tan anhelada por todo un país.

Esperamos su pronta atención y acción sobre estos asuntos críticos.



Atentamente,

Gremios del Turismo de la Región de Magallanes y Antártica de Chile.



P.D: Intentamos contactar al Director Regional de CONAF, recién asumido, sin éxito, ya que se encuentra de vacaciones hasta el 8 de enero. Este tipo de falta de disponibilidad solo agrava la situación y refuerza nuestra preocupación sobre la gestión actual.